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07.06.2021 17:46
Рубрика: Общество

Рогозин: США запретили использовать "Морской старт" в конкуренции с Маском

Текст: Наталия Ячменникова

США во время подписания контракта с российской компанией S7 на продажу "Морского старта" запретили использовать его в конкуренции с компанией SpaceX ("Спейс-экс") Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

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"Были введены конкретные жесткие ограничения при подписании контракта на передачу российской компании двух судов "Морского старта", что мы не имеем права их использовать в конкуренции с Илоном Маском", - пояснил тот, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме по теме санкций Запада и мерам по минимизации их влияния на политику и экономику РФ.

Глава Роскосмоса напомнил, что США "выдернули все оборудование" из "Морского старта", и пообещал восстановить плавучий космодром.

Космодром "Морской старт" (Sea Launch, "Си лонч") состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
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Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен. Об этом на форуме "Армия-2020" рассказал вице-премьер Юрий Борисов. "Предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет где-то около 35 миллиардов рублей", - сказал он.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Компании Авиация S7 Airlines Россия и США

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