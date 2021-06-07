Рогозин: США запретили использовать "Морской старт" в конкуренции с Маском

США во время подписания контракта с российской компанией S7 на продажу "Морского старта" запретили использовать его в конкуренции с компанией SpaceX ("Спейс-экс") Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Были введены конкретные жесткие ограничения при подписании контракта на передачу российской компании двух судов "Морского старта", что мы не имеем права их использовать в конкуренции с Илоном Маском", - пояснил тот, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме по теме санкций Запада и мерам по минимизации их влияния на политику и экономику РФ.

Глава Роскосмоса напомнил, что США "выдернули все оборудование" из "Морского старта", и пообещал восстановить плавучий космодром.

Космодром "Морской старт" (Sea Launch, "Си лонч") состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье.

Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен. Об этом на форуме "Армия-2020" рассказал вице-премьер Юрий Борисов. "Предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет где-то около 35 миллиардов рублей", - сказал он.