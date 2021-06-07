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07.06.2021 23:18
Рубрика: Власть

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Россия денонсировала Договор по открытому небу
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
"Российская газета" публикует только что подписанный президентом РФ закон о денонсации Договора по открытому небу. Таким образом, наша страна официально отказалась от своих обязательств по одному из важнейших соглашений в сфере международной безопасности.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Шаг вынужденный, и продиктован он выходом из договоренностей по открытому небу Соединенных Штатов Америки. Россия до последнего надеялась, что новая администрация в Вашингтоне пересмотрит решение, о котором Дональд Трамп заявил в мае прошлого года. Более того, наша страна была готова остаться в Договоре, если западные коллеги и союзники США по НАТО дадут письменные гарантии, что не станут передавать за океан информацию, полученную в ходе наблюдательных полетов над Россией. Но те отказались.

Фото: МИД РФ/ ТАСС
Захарова: Денонсация ДОН учитывает национальные интересы России

После того как 27 мая США официально уведомили Москву о неготовности возвращаться в ДОН, процедура денонсации Договора получила логическое завершение. Соответствующий закон, принятый Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил 2 июня. А вчера его подписал президент Владимир Путин.

Почему мы были вынуждены сделать это, неоднократно объясняли и представители власти, и авторитетные эксперты в сфере международной безопасности. Вот как, к примеру, высказался на сей счет бывший начальник международно- договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский. "Раз США, один из основных участников, вышли из Договора, то и нам там нечего делать, - заявил он "Интерфаксу". - С военной точки зрения оставаться участником Договора было бы совсем бессмысленно. Россия лишается возможности осуществления наблюдательных полетов над американской территорией. При этом не исключен вариант, что США запретят странам Европы российские наблюдательные полеты над американскими базами. Плюс США через союзников будут иметь доступ к информации о России".

Поясним, о какой информации идет речь. Договор об открытом небе предоставляет право государствам - участникам ДОН совершать облеты территорий для наблюдения за военной деятельностью друг друга. Международным инспекторам разрешается не просто снимать с воздуха на фото- и видеоаппаратуру чужие армейские и флотские гарнизоны, а также любые передвижения войск, но и передавать такие документальные свидетельства странам, входящим в Договор по открытому небу. Изначально предполагалось, что это послужит большей транспарентности и укрепит доверие между государствами-партнерами в военной области. То есть Договор укрепит систему безопасности в мире.

Этот Договор США использовали лишь для разведки наших и белорусских вооруженных сил

США из-за явно надуманных претензий к России из этих соглашений вышли. То американцам казалось, что наши военные не допускают их контролеров в зону российско-украинской границы. Потом в Вашингтоне стали добиваться полетов "над всей Москвой, Чечней, Калининградом" и воздушной съемки пограничной зоны вблизи Абхазии и Южной Осетии.

У Кремля были свои вопросы к американцам. Например, недоумение вызывал запрет США на ночевку инспекторов РФ в местах дозаправки самолета-наблюдателя. Удивляла и весьма своеобразная география американских инспекций. Их главным образом использовали лишь для того, чтобы проводить разведку наших и белорусских вооруженных сил.

Разрешить все эти споры можно было бы в рамках специальной комиссии. Но в Вашингтоне предпочли выйти из Договора. И России ничего не оставалось, как ответить тем же.

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