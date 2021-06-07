Россия запретила въезд девяти гражданам Канады

Россия ввела ограничительные меры в отношении ряда официальных лиц Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва была вынуждена пойти на этот шаг в ответ на санкции, незаконно введенные в отношении граждан РФ.

"Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. По словам Захаровой, эти действия канадской стороны негативно сказываются на двусторонних отношениях.

В качестве ответа на введенные в марте этого года санкции, Москва прияла решение закрыть на бессрочной основе въезд в Россию девяти гражданам Канады. Речь идет министре юстиции и генеральном прокуроре этой страны Дэвиде Ламетти, руководителе федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссаре Королевской канадской конной полиции Бренде Лаки, руководителе управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес, министре по взаимодействию с регионами Доминике Леблане, заместителе министра национальной обороны Джоди Томас, заместителе начальника штаба национальной обороны Майке Руло, заместителе комиссара Королевской канадской конной полиции Брайане Бреннане, а также контр-адмирале, начальнике разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотте Бишопе.

Как подчеркнула Захарова, в России с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми "группами влияния" русофобские настроения. В связи с этим российская сторона остается отрытой к развитию отношений на основе принципов взаимного уважения.