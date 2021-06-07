Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае до 6 процентов

Темпы роста розничных цен в мае в годовом выражении (к маю 2020 года) ускорились до 6% после 5,5% в апреле, сообщает Росстат.

В сравнении с предыдущим месяцем цены в мае, по данным Росстата, выросли на 0,7% (в апреле - на 0,6%), с начала года - на 3,5%. Основной вклад внесло подорожание продуктов питания (за 12 месяцев они выросли в цене на 7,4%), чуть в меньшей степени - непродовольственных товаров (6,7%), рост цен на услуги был гораздо более сдержанным (3,3%) и отражал неполное восстановление экономики после пандемийных ограничений.

Повышенный инфляционный фон может стать аргументом для Банка России в пользу более агрессивного (сразу на 0,5 процентных пункта, до 5,5%) повышения ключевой ставки на предстоящем в эту пятницу заседании совета директоров.

Согласно проведенному Банком России опросу аналитиков, инфляция по итогам 2021 года составит 4,9%.

Среди причин ускорения инфляции в России - рост мировых цен на продовольствие и сырье на фоне беспрецедентных вливаний в экономику центральными банками США и ЕС, все еще низкое из-за пандемии предложение многих товаров и услуг, дефициты в отдельных сегментах рынка.