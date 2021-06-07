Ростуризм призвал прекратить продажи туров на грузопассажирских рейсах

Ростуризм призвал туроператоров прекратить продажу туров на базе грузопассажирских рейсов в страны, с которыми еще не восстановлено регулярное авиасообщение.

"По информации Федерального агентства воздушного транспорта, предоставленное российским авиакомпаниям право на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов в иностранные государства, с которыми приостановлено прямое авиасообщение, не ориентировано на формирование туристских продуктов на базе такой перевозки", - приводит "Интерфакс" выдержки из письма Ростуризма.

В ведомстве подчеркнули, что при отмене рейсов, в том числе из-за аннуляции допусков, все возможные риски будет нести туроператор.

Росавиация 3 июня обнародовала письмо, в котором попросила авиакомпании прекратить возить туристов на грузопассажирских рейсах. В ведомстве отметили, что могут применить санкции к авиакомпаниям. Как пояснили "РГ" эксперты, Росавиация может прекратить выдавать разрешения на такие рейсы или отозвать уже действующие.