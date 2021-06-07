Сессия Парламентского собрания Союза РФ и Беларуси пройдет 16 июня

Отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета за истекший год, а также вопросы подготовки проекта очередного финансового документа на 2022 год предстоит рассмотреть депутатам на 60-ом заседании сессии Парламентского собрания Союзного государства. Она состоится 16 июня в формате видеосвязи, уточнили в пресс-службе собрания, сообщив, что в повестку дня включены и разработки новых программ и проектов.

В Москве и Минске "в залах Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдет заседание сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - констатировали в ПС.

Кроме того, добавили в пресс-службе собрания, планируется обсуждение предложений по повышению эффективности работы в парламентском измерении и использованию потенциала модельного законотворчества. В частности, будет рассмотрен вопрос "о возможности распространения действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выданных в Беларуси и России, на всю территорию Союзного государства".