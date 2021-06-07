Создается банк бесплатных проектов индивидуальных домов

Любой желающий построить дом сможет выбрать проект на свой вкус, скачать его и передать своему подрядчику. Это не просто ускорит и удешевит строительство, но и упростит получение ипотеки под строящийся дом. Банки берут в залог обычно только дома, возведенные по понятному им типовому проекту. Или принимают в залог дом по уникальному проекту, но после долгой оценки.

В октябре жюри отберет 40 проектов-победителей, для которых за счет средств организаторов конкурса будет разработана проектно-сметная документация. Все проекты-финалисты будут выложены в открытом доступе. Они пройдут госэкспертизу и будут включены в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя. Рабочая документация будет выложена в интернете в феврале следующего года. Среди них могут быть как деревянные дома, так и строения из других материалов.

"По итогам проведения конкурса мы получим не только несколько десятков проектов, прошедших экспертизу и готовых к реализации, но и базу надежных застройщиков, верифицированных специалистами ДОМ.РФ. Это позволит сделать ИЖС более доступным для граждан и будет способствовать увеличению ежегодных объемов ввода индивидуального домостроения до 50 млн. кв. м. к 2030 году", - сказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Любой желающий построить дом сможет скачать проект с сайта, заказывать строительство у подрядчика, который его разработал, будет совсем не обязательно, уточнили в ДОМ.РФ.

"ИЖС - это большой сегмент жилищного рынка: в настоящее время почти половина всего вводимого жилья приходится на индивидуальные жилые дома. Минстроем подготовлен законопроект, позволяющий сделать индивидуальный дом на этапе стройки предметом залога. Это позволит распространить все льготные ипотечные программы и меры поддержки на сегмент ИЖС. Вкупе с конкурсом это даст отличный практический результат и приведет к тому, что будут создаваться качественно новые поселки с высоким уровнем жизни наших граждан в регионах", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Типовые дома строятся быстрее, чем по индивидуальным проектам, на 3-4 месяца, и они дешевле на 20%, говорит директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Сейчас проблема в том, что найти на рынке качественный типовой проект довольно сложно - многие из них некрасивые, а больше половины - очень архаичны и несут устаревшие представления о жизни в своем доме, отмечает Гоглев. Их отличает неудобная планировка (например, маленькая отдельная кухня, еду из которой приходится куда-то носить), отсутствие выхода из кухни на террасу, отсутствие самой террасы, непродуманное расположение лестниц. Используются устаревшие пропорции помещений - и гостиная, и спальня площадью по 20 кв. м. (по современным меркам, такая просторная спальня не нужна, а вот гостиная должна быть больше). Часто не предусмотрены места для хранения - как одежды, так и садовой техники, велосипедов и другого транспорта. Это было неважно, пока загородный дом был дачей, но при круглогодичном проживании вопрос хранения встает очень остро. "В типовых проектах такие моменты отрабатываются редко, человек заселяется и начинает мастерить пристройки", - отмечает Гоглев.

При этом появления кварталов, застроенных одинаковыми безликими домами, как это было с советскими многоэтажками, опасаться не стоит, считает эксперт. Вопрос выбора различных строительных и отделочных материалов останется за производителями. В то же время районы частной застройки могут стать менее хаотичными - дома могут быть разными, но в одном стиле.

Многие производители домокомплектов уже предлагают клиентам типовые решения. Но несмотря на экономию времени и денег, большинство клиентов, сообщают в компаниях, предпочитает индивидуальный подход. В компании "Норвекс НЛК" по типовым проектам возводится только примерно каждый третий дом. В "КЛМ-Арт" типовые проекты предпочитают не более 10% покупателей, и даже эти проекты приходится адаптировать под конкретные участки. Чем больше площадь дома, тем чаще клиенты интересуются индивидуальными проектами.

Отсутствие необходимости разрабатывать проектную документацию может удешевить строительство на 60-100 тысяч рублей. Но основная цель этого конкурса - не дать сэкономить, а облегчить получение ипотечного кредита на ИЖС, отмечает директор по работе с госорганами Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров. Далеко не на все готовые домокомплекты, которые предлагают производители, есть полностью разработанная проектная документация. Поэтому банкам приходится отдельно оценивать каждый представленный им для получения ипотеки проект, а подрядчикам - предоставлять в банк подробное обоснование стоимости дома. Эти процедуры могут занимать до нескольких месяцев и заканчиваться отказом в предоставлении ипотеки, отмечает эксперт.

Безусловно, такие проекты банки будут кредитовать активнее, так как строительство, его срок и стоимость построенного дома будут более предсказуемы, считают в пресс-службе банка ВТБ. "Соответственно, по таким проектам будут ниже строительные риски, операционные затраты банка на одобрение объекта, его оценку, контроль строительства при необходимости. С точки зрения кредита в таком случае также могут быть более низкие требования к первоначальному взносу или ставке", - сообщили в банке.

Сейчас банки создают базы типовых проектов своими силами. В частности, Россельхозбанком уже отобрано более ста проектов, "которые позволяют с учетом климатических условий различных регионов страны грамотно подобрать конструктивные элементы строения и построить уютный, теплый дом". Использование этих проектов не требует длительного согласования между подрядной организацией, клиентом и банком, отмечают в банке.

В некоторых странах существуют запреты на строительство дома без официально одобренного проекта, отмечает Фидаров. Однако о введении подобного запрета в России речи не идет, считает он. "Хозспособом" строится большая часть частных домов, и если запретить такое строительство, то объемы ввода жилья (а населением возводится около половины новостроек) слишком резко снизятся.