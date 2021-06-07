TikTok намерен собирать "голоса" и "лица" пользователей

Приложение TikTok, которое очень популярно среди детей и подростков в США и Европе, перешагнуло новый рубеж в сборе персональных данных. По случаю обновления своей политики конфиденциальности, китайская транснациональная компания добавила в свой свод правил параграф, одобряющий массовый и автоматический сбор биометрических данных, в частности, связанных с чертами лица или голосом пользователей, сообщает BFM TV.

"Мы можем собирать данные, касающиеся изображений и звука вашего контента, например, путем определения объектов и окружающей среды, которые появляются в изображениях, наличия и положения физических атрибутов, связанных с телом и лицом, звуковой среды и характера слов, которые произносит пользователь", - отмечается в пояснении TikTok.

Компания объявила, что намеревается использовать эту информацию в рекламных целях. "Мы можем собирать биометрические данные в соответствии с законодательством США, такие как отпечатки лица и голоса, доступные в контенте, опубликованном пользователями. Если этого требует закон, мы будем запрашивать согласие перед любым сбором информации", - уточнили в компании. Звуковой анализ, по оценке экспертов, может помочь TikTok определить музыкальные вкусы своих постоянных посетителей, а также распознать голоса нескольких людей, присутствующих в видео, чтобы обнаружить реальное взаимодействие между разными пользователями платформы.

Как отмечает цифровой портал TechCrunch, недавно TikTok по решению суда обязали выплатить 92 миллиона долларов в Иллинойсе за сбор биометрических данных своих пользователей без их согласия. Наряду со штатами Нью-Йорк, Вашингтон, а также Техасом и Калифорнией Иллинойс является одним из пяти штатов США, в которых требуется согласие пользователей на сбор биометрических данных, а обработка и получение данных без этого согласия является незаконной и карается большими штрафами для корпораций. Кроме того, Европейская комиссия в конце мая начала расследование в отношении TikTok, обвиняемого в таргетировании (нацеливании) на детей с помощью завуалированной рекламы.