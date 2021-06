У "Хозяина морей" 2003 года с Расселом Кроу появится приквел-ремейк

Ложка в очередной раз судорожно завозилась по дну, причем в данном случае - в расширенном смысле: "Хозяину морей" приделают приквел, одновременно являющийся и ремейком. Об этом сообщает Deadline.

Вспомним. Масштабная приключенческая военная драма "Хозяин морей: На краю земли" (Master and Commander: The Far Side of the World) Питера Уира вышла в 2003-м. В основе ее сценария - пять первых романов Патрика О'Брайана о капитане Джеке Обри и докторе Стивене Мэтьюрине (20 книг, 21-я осталась неоконченной). Сыграли их Рассел Кроу и Пол Беттани соответственно.

Картина взяла два "Оскара", включая операторский, и выдвигалась еще на восемь. Бюджет ленты составил 150 миллионов долларов, но сборы не блистали - всего 212 миллионов. То есть фильм в прокате провалился. Но это совсем не обескуражило авторов: через несколько лет Кроу сообщил, что ведет переговоры о возвращении к роли в сиквеле. Предполагалось, что базой для его скрипта послужит 11-й роман цикла. Но воз так и не сдвинулся.

Зато зашевелился сейчас: писатель и сценарист Патрик Несс ("Голос монстра", "Поступь хаоса") начал обрабатывать изданный в 1970-м стартовый роман цикла. Соответственно, речь в ленте пойдет о том, как капитан и доктор познакомились. Иными словами, гешефт с заделом на франшизу - как и было задумано изначально, кстати.

Режиссер к предприятию пока не приписан. Дат и каста нет. Проект находится на самой ранней стадии. Кроу и Беттани ждать там, скорее всего, не стоит.

О'Брайан, английский писатель и переводчик, умер в 2000-м году в возрасте 85 лет. "Морской" цикл автора крайне ценится вдумчивыми читателями, так как дотошен, тщательно выверен и детализирован.

Официально на русском языке выходили лишь первые два романа серии. Часть остальных доступна в любительских переводах.