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07.06.2021 22:44
Рубрика: В мире

Ученые: В мире зафиксирован самый высокий уровень выбросов в истории

Текст: Максим Макарычев
Годовой пик глобального тепловыделения углекислого газа в воздухе достиг еще одной опасной вехи: за последние месяцы он оказался на 50 процентов выше, чем в начале индустриальной эпохи. Ученые сообщили в понедельник, что средняя скорость выбросов в атмосферу в настоящее время выше, чем когда-либо в истории наблюдений.
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США заявило, что средний уровень выбросов углекислого газа на планете в мае составил 419,13 части на миллион. Это на 1,82 части на миллион выше, чем в мае 2020 года, и на 50% выше, чем стабильный доиндустриальный уровень в 280 частей на миллион, уточнил эксперт NOAA Питер Танс.

Фото: Марк Редькин / РИА Новости
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Уровень углекислого газа достигает пика каждый май незадолго до цветения растений в Северном полушарии, уточняет Associated Press. При этом выбросы углекислого газа от сжигания угля, нефти и природного газа для транспорта и электроэнергии намного превышают то, что могут потреблять растения, и это в свою очередь ежегодно повышает уровень выбросов парниковых газов до новых высоких показателей.

"Повышение концентрации углекислого газа на 50% по сравнению с доиндустриальной эпохой - это действительно новый стандарт, и это тенденция не в лучшую сторону, - сказала ученый-климатолог из Корнельского университета Натали Маховальд. - Если мы хотим избежать наихудших последствий изменения климата, нам нужно работать намного усерднее, чтобы сократить выбросы углекислого газа".

Во время пандемии выбросы в атмосферу из-за транспорта, поездок и других видов деятельности замедлились примерно на 7 процентов. Однако углекислый газ может оставаться в воздухе в течение тысячи лет и более, поэтому данные изменения практически не сказались на общем показателе выбросов в атмосферу. Средние темпы роста выбросов за 10 лет также установили рекорд, теперь они достигают 2,4 части на миллион в год.

По оценке экспертов, резкое увеличение выбросов углекислого газа за несколько десятилетий является крайне необычным явлением, даже несмотря на бурное развитие инфраструктуры, энергетики и транспорта. Когда Земля вышла из последнего ледникового периода, количество углекислого газа за шесть тысяч лет увеличилось примерно на 80 частей на миллион. С 1979 по 2021 год потребовалось всего 42 года, чтобы увеличить выбросы углекислого газа на такую ??же величину, констатировали ученые.

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