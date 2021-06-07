Указом президента Юрию Макарцеву присвоено звание заслуженного журналиста РФ

Указом президента В.В. Путина нашему товарищу Юрию Макарцеву присвоено звание заслуженного журналиста Российской Федерации. В коллективе "Российской газеты", где Юрий Дмитриевич работает уже четверть века, да, пожалуй, и во всем журналистском сообществе нашей страны едва ли найдется человек, который не порадовался бы за нашего коллегу. Ведь его знают не только на улице Правды.

Первые звонки с поздравлениями пришли с Дальнего Востока, где он начинал журналистский путь в сахалинской молодежке. Тамошние ветераны до сих пор помнят репортажи Ю. Макарцева с траулера, попавшего в ледяной плен в Охотском море.

На суше он тоже показал себя газетчиком не робкого десятка. Его перо заметили в "Комсомольской правде" и пригласили в Москву. Здесь начался новый виток нелегкой каждодневной "пахоты" - без оглядки на время суток.

Отдел рабочей молодежи, где трудился Юрий Макарцев, был в "Комсомолке" самым крутым. Он поставлял на газетные полосы острые, проблемные и актуальные материалы. Многие из них были подготовлены Юрием Макарцевым. И ему доверили новое дело - быть собкором в ФРГ. Справился, не подкачал.

На его долю пришлись непростые времена. Но в любой ситуации - даже самой сложной - он поступал и поступает по совести. Больше того - помогает держать такой курс и старым товарищам, и молодым журналистам.

Поздравляем, Юрий Дмитриевич! Заслужил!