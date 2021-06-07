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07.06.2021 18:49
Рубрика: Общество

В США разрешили делать уколы от ожирения

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на медицинское применение инновационного препарата для лечения людей, страдающих избыточным весом.

Фото: iStock
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Прежде всего оно показано не просто тем, кто хочет выглядеть стройнее, а у кого лишний вес привел к таким проблемам как диабет второго типа либо повышенный уровень холестерина.

По данным ВОЗ, 13 процентов взрослого населения Земли страдает ожирением, а каждый четвертый человек весит больше нормы. А в США избыточной массой тела страдают 70 процентов населения, и это является большой проблемой, поскольку ожирение - грозный фактор риска развития болезни сердца, инсульта, диабета и некоторых некоторых видов рака.

В основе нового препарата содержится синтетический аналог человеческого глюкагоноподобного пептида 1, гормона, который в норме вырабатывается в ответ на прием пищи и регулирует множество процессов, связанных с ее перевариванием. У диабетиков он стимулирует выработку инсулина, позволяя удерживать под контролем уровень глюкозы в крови.

Это вещество уже известно в медицине. Ученые обратили внимание, что те люди, которые принимали его регулярно, теряли вес. Поэтому оставалось только изучить именно эти свойства искусственного пептида. Экспериментально было подтверждено, что увеличенные дозы препарата помогают бороться с ожирением, это доказали четыре проведенных исследования.

Фото: iStock
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В одном из них участвовали добровольцы, не страдающие диабетом. Более 2600 пациентов со средней массой тела в 231 фунт (105 килограммов) получали препарат в течение 68 недель, а более 1500 пациентов-плацебо. Часть из них получили уколы нового препарата, а другая часть - плацебо. В результате выяснилось, что те, кто получил препарат, потеряли в среднем на 12,4 процента больше избыточной массы, чем люди, которые его не получали. В другом исследовании участвовали взрослые с сахарным диабетом 2-го типа, также с весом 220 фунтов (100 килограммов). Испытуемые, получавшие новый препарат, потеряли 6,2 процента своей первоначальной массы тела по сравнению с теми, кто получал плацебо. Результаты этих экспериментов опубликованы в The New England Journal of Medicine.

Как сообщается в информации, препарат эффективен в сочетании с низкокалорийной диетой и физическими упражнениями. Препарат нужно принимать еженедельными инъекциями (2,4 мг) и строго под наблюдением врача.

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