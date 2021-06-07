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Умерла звезда индийского кино Суреха

Новости
    07.06.2021, 13:42
Текст:   Олег Усков
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Индийская актриса кино и ТВ, танцовщица и продюсер Суреха умерла 6 июня в возрасте 66 лет. Причиной смерти артистки стало острое сердечно-сосудистое заболевание. Об этом сообщает портал News Inc.

Как рассказал источник в семье актрисы, у Сурехи случился сердечный приступ, когда она вечером смотрела телевизор у себя дома. Скорая доставила женщину в ближайший госпиталь, где несчастная и "испустила свой последний вздох".

Все необходимые обряды прошли в воскресенье, после чего труп Сурехи кремировали.

Суреха Мари родилась 10 марта 1955 года в штате Андхра-Прадеш в христианской семье. Сниматься начала в 70-е, пика славы достигнув в 80-х, будучи звездой Молливуда (фильмы на языке малаялам), Колливуда (тамильский), Каннада-киноиндустрии и Толливуда (фильмы на телугу).

Получив диплом в области рекламы и степень магистра английской литературы, Суреха успела сняться в ряде шоу, но вышла замуж, родила, оставила киноиндустрию и сосредоточилась на бизнесе. В частности, организовав продюсерскую компанию. После развода Суреха вернулась в кино как актриса. На ее счету - порядка 160 фильмов и сериалов.

Как отмечает ресурс, в последние недели кино Индии накрыл настоящий мор. Ранее сообщалось, что умерли актеры и актрисы Панда, Би Джая, Рамачадран - через несколько дней после смерти жены-продюсера, другие.

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