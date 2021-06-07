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07.06.2021 14:06
Рубрика: Культура

Ушел из жизни кинорежиссер и писатель Валерий Лонской

Текст: Валерий Кичин
Очередной жертвой коронавируса пал Валерий Лонской, известный кинорежиссер, сценарист и писатель, член Киносоюза и Московского Союза писателей, народный артист Российской Федерации.
Фото: <a href="https://www.eisenstein.ru/events/allphoto/289/" rel="nofollow" target="_blank">eisenstein.ru</a> Фото: <a href="https://www.eisenstein.ru/events/allphoto/289/" rel="nofollow" target="_blank">eisenstein.ru</a>
Фото: eisenstein.ru

Хабаровчанин по рождению, ученик Ефима Дзигана на режиссерском факультете Института кинематографии, он начал свою творческую деятельность съемкой сюжетов для популярного киножурнала "Ералаш". Его дебютная картина "Небо со мной" (1974) с Игорем Ледогоровым по фабуле и теме как бы вторила знаменитому фильму Григория Чухрая "Чистое небо", но время на дворе круто поменялось, и эта оттепельная история о летчике-истребителе, который после плена был репрессирован на родине и всю оставшуюся жизнь мечтал о возвращении в небо, была уже не ко двору. С той поры, как рассказывал режиссер, многие его сценарии сворачивались начальством с порога, и очень серьезное дарование мастера не находило достойного выхода в кино.

Его наиболее известными фильмами были "Летаргия" с Андреем Мягковым - драма молодого ученого, раздавленного институтскими интригами и связанного с ними семейными катастрофами, и авантюрная комедия "Барханов и его телохранитель" о театральном актере, которого школьный товарищ вовлек в хитроумную аферу. В фильме "Мужские портреты" режиссер, написавший сценарий в соавторстве с Владимиром Железняковым, исследовал всегда волновавшие его вопросы истинности декларируемых нами моральных ценностей и честности в отношении к ним. В фильме "Свой крест" - экранизации повести Юрия Трифонова "Другая жизнь" - молодой историк Сергей Троицкий полез куда не надо - откопал тайные списки агентов царской охранки и в этих списках нашел фамилии еще не разоблаченных стукачей и провокаторов, начал свое личное расследование, но это и в наши дни оказалось делом небезопасным.

Постоянно сталкиваясь с подозрительным отношением к нему в кинопроизводстве, он часто обращался к судьбам коллег-интеллигентов, не находящих себе применения в собственной профессии. В фильме "Артист и мастер изображения" два друга - киноактер и кинооператор - блуждают по жизни без работы и тоже оказываются жертвами авантюристов. На фестивале "Окно в Европу" обаятельная картина получила Приз зрительских симпатий. Его последняя картина "Голова классика" - о злоключениях гоголевского черепа и об эстафете зла, передающейся из столетия в столетие - на большие экраны практически не вышла и доступна только в интернете.

Валерий Лонской был наделен незаурядным литературным даром. Его романы "Оркестровая яма", "Ящик факира", "Утиль", "Бог ушел" неизменно трактовали темы непримиримых противоречий новорусских времен с общечеловеческой моралью, были написаны с присущим Ланскому умным мягким юмором. Книг он написал значительно больше, чем снял фильмов - романы, сборники рассказов, повести - и отдавался литературе самозабвенно, предпочитая одинокую работу за письменным столом бестолковости суетного индустриального кинопроизводства.

Валерий Ланской преподавал на факультете режиссуры во ВГИКе, был одним из наиболее успешных руководителей Московского Союза кинематографистов. Когда в СК России стали происходить всем известные необратимые изменения, он заявил решительный протест и стал одним из основателей альтернативного Киносоюза.

Ему было 80 лет. Его уход - повод пересмотреть картины мастера и, возможно, заново открыть для себя упущенный, но содержательный пласт отечественной киноистории.

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