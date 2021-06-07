В Беларуси учредили День народного единства

Установление в Беларуси Дня народного единства свидетельствует о "преемственности поколений, незыблемости и самодостаточности белорусской нации и государственности". Об учреждении в стране нового государственного праздника информирует в понедельник, 7 июня, пресс-служба Александра Лукашенко, ссылаясь на соответствующий указ №206, подписанный президентом.

В документе поясняется, что этот праздник, который, правда, не включен в перечень выходных дней, будет отмечаться 17 сентября. "Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - сообщили в администрации главы государства.

В комментарии к указу подчеркивается, что восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси вместе со всем советским народом выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций.

"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны", - заявили в пресс-службе Лукашенко, уточнив, что документ вносит изменения в указ №157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".