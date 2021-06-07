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07.06.2021 20:40
Рубрика: Экономика

Планы на рынок

В кабмине обозначили шаги для реализации Энергетической стратегии
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Правительство подготовило план реализации Энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет. В него вошли более 130 мероприятий, которые затрагивают все сферы российского топливно-энергетического комплекса.
Михаил Мишустин утвердил план реализации Энергетической стратегии России на 15 лет. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин утвердил план реализации Энергетической стратегии России на 15 лет. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин утвердил план реализации Энергетической стратегии России на 15 лет. Фото: РИА Новости

Под каждую задачу, подчеркнул вчера премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями, предложен свой комплекс мероприятий, в том числе по наращиванию производства сжиженного природного газа до 140 миллионов тонн, созданию центров по его перевалке, хранению и торговле, открытию полигонов низкоуглеродного производства водорода, развитию зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. "Большая часть мероприятий будет реализована в ближайшие полтора года", - отметил глава кабмина.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
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"Рассчитываем, что уже в среднесрочном периоде стратегия позволит решить ряд важных для развития страны задач: повысить добычу нефти и газового конденсата в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, в разы увеличить производство СПГ, нарастить долю собственного или локализованного передового технологического оборудования и существенно расширить объем экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил премьер. Особое внимание в плане уделяется формированию общего энергетического рынка Евразийского экономического союза и обеспечению конкурентного участия там российского бизнеса.

Более 21 миллиарда рублей кабинет министров направит на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа на Камчатке. Более пяти миллиардов выделят уже в этом году. "Перевалка на Камчатке - ключевой объект для реализации нашей стратегии по увеличению поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый терминал позволит ежегодно перегружать более 20 миллионов тонн сжиженного природного газа", - сказал Мишустин.

Азия - перспективный, растущий рынок с большим объемом потребления энергоресурсов. "Мы активно развиваем инфраструктуру, чтобы расширить свои поставки на этом направлении и занять там прочные позиции. Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастет до 20 процентов", - заметил председатель правительства.

Среди задач Энергетической стратегии - наращивание производства сжиженного природного газа до 140 млн тонн и развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей

Михаил Мишустин также сообщил, что утвердил список из десяти научно-образовательных центров, которые в этом году получат по 128 миллионов рублей грантовой поддержки. Это Тюменский государственный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Пермский федеральный исследовательский центр, Центр содействия научно-образовательной деятельности Нижегородского НОЦ, АНО "Институт регионального развития", Управляющая компания НОЦ Республики Башкортостан, Научно-образовательный центр мирового уровня "ТулаТЕХ". "Использовать эти средства можно будет на развитие инфраструктуры, закупку современного оборудования для исследований и проектов, а также на организацию стажировок для сотрудников, внедрение новых программ обучения", - рассказал глава кабмина.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Центры сейчас ведут передовые разработки в самых перспективных сферах, заметил он. Это умные сервисы, беспилотники, переработка промышленных отходов в удобрения, технологии на основе искусственного интеллекта, создание инновационных медицинских изделий. "Уверен, что российские ученые способны добиться серьезных успехов и обеспечить лидерство нашей страны в науке", - подчеркнул премьер.

Кроме того, своей подписью Мишустин включил производителей сухого молока в перечень предприятий, которые могут воспользоваться господдержкой при модернизации своих производств. Их продукция необходима для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров. "Оборудование там нередко нуждается в обновлении. При этом спрос на продукцию молочной отрасли продолжает расти, и предприятия работают с большой нагрузкой", - сказал премьер-министр. "Теперь они смогут претендовать на компенсацию части инвестиций, вложенных в модернизацию производства, в размере 25 процентов фактической стоимости объекта. Рассчитываем, что это решение поможет предприятиям быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику", - заявил глава кабмина.

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