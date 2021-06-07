Гамбийская хомяковая крыса по имени Магава, кавалер золотой медали "За смелость и преданность долгу" (аналог Георгиевского креста, предназначенный для животных), за пять лет работы в качестве сапера в Камбодже обнаружила 71 противопехотную мину и 38 неразорвавшихся снарядов, проверив в общей сложности 225 тысяч квадратных метров. Теперь она вышла на пенсию, но продолжит работу в качестве наставника молодых крыс-саперов.

По словам гендиректора Камбоджийского центра по разминированию (CMAC) Хенга Ратаны, Магаву после выхода на заслуженный отдых будут содержать в центре по разминированию, расположенном в городе Сиемреап, где животное станет помогать тренировать своих молодых сородичей. "Магава еще вполне здоров, но мальчик стал уставать на работе", - пояснили представители бельгийской неправительственной организации APOPO, тренирующей гамбийских хомяковых крыс для поиска взрывчатки. Эта порода крыс, весом около килограмма и длиной до метра, плохо видит, но отличается прекрасным обонянием и легко обучаема. Помимо взрывчатки, хомяковых крыс также тренируют на выявление туберкулеза у людей.

Как отметил Ратана, работы у ветерана будет много. Как раз сейчас CMAC формирует новую команду крыс-саперов в дополнение к уже работающим сорока грызунам. Всего в Камбодже, которая была заминирована во многих районах в ходе многочисленных боевых действий в последней четверти двадцатого века, осталось расчистить участок примерно в 800 квадратных километров. Саперы, в том числе крысы, каждый год проверяют около 100 квадратных километров, но сейчас, по всей видимости, работы активизируются. Согласно планам Пномпеня полностью очистить страну от мин и боеприпасов намечено к 2025 году.