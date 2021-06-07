В вопросе признания вакцинных сертификатов ЕС действует по принципу каждый за себя

Причем - внимание! - все эти документы, выданные российскими госорганами, греки принимают на русском языке! Понятно, что в этой стране - члене Евросоюза четверть ВВП дает именно въездной туризм, и Афины всеми силами пытаются вытянуть сильно просевшую экономику. Но если одна страна ЕС пускает к себе наших соотечественников даже с документами на русском языке, то почему другие категорически отказываются признавать такие бумаги в принципе? Где в этом случае логика в действиях той же Дании, запретившей присутствие наших болельщиков на матче группового этапа Евро-2020, сославшись на то, что российские вакцины от COVID-19 не одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и ВОЗ?

Ответ на эти вопросы очевидный - до сих пор в вопросе о признании вакцинных сертификатов страны "единой Европы" действуют по принципу каждый сам за себя. Кто-то из собственных разумных экономических соображений готов пускать привитых россиян, а те, для кого это не критично в денежном выражении, напротив, максимально негостеприимны. Как заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, Брюссель еще не готов к диалогу с Москвой о взаимном признании подтверждающих факт вакцинации документов. "В принципе было бы логично, чтобы ковидные паспорта были едиными. Или что проще - взаимно признаваемыми. Пока об этом разговор они не ведут. Они еще между собой никак не определятся", - заявил Чижов агентству РИА Новости.

С прошлой недели в Евросоюзе в тестовом режиме начала работу электронная система проверки выданных странами-членами коронавирусных сертификатов. Пока к ней присоединились только 7 из 27 стран блока. Ожидается, что полностью система заработает к 1 июля. Предполагается, что вакцинированные признанными регулятором ЕМА препаратами граждане блока получат цифровой взаимопризнаваемый сертификат и будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин при путешествиях по Евросоюзу.

Но что делать тем европейцам, кто привились российскими вакцинами? По словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто, "Спутник V" популярен в Венгрии и этим медпрепаратом вакцинировался миллион жителей. Если учесть, что население Венгрии немногим меньше 10 миллионов, получается около 10 процентов венгров не могут свободно передвигаться внутри ЕС, членом которого является Будапешт. Как быть со Словакией, которая стала второй страной Евросоюза, одобрившей применение "Спутника V", не дожидаясь решения ЕМА? Согласно заявлению словацкого вице-премьера Игора Матовича, с мая по июнь Братислава получит два миллиона доз этого препарата (население страны - 5,5 миллиона человек). А еще есть и так называемые "прививочные туры" в Россию, организуемые европейскими туроператорами. Факт вакцинного туризма в нашу страну, по имеющимся данным, весьма востребован среди европейцев.

До сих пор нет четкого понимания относительно примерных сроков регистрации российской вакцины в Евросоюзе. В Москве эту ситуацию многие эксперты связывают с политическим давлением на EMA со стороны Брюсселя, а также конфликтом с коммерческими интересами западных фармкомпаний. Согласно звучащим оценкам, годовой оборот российских вакцин от COVID-19 на мировом рынке может достичь 100 миллиардов долларов. И за эти деньги со стороны наших "конкурентов" идет настоящая схватка, где все средства - от искусственных затяжек исследований и непризнания сертификатов до откровенной дезинформации - хороши.