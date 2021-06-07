В вопросе признания вакцинных сертификатов ЕС действует по принципу каждый за себя

Новости

Северный флот начал учения по охране морских рубежей Арктики 18:11
Новгородскому музею-заповеднику передадут шесть кладов древних монет 18:07
Соглашение РФ и Нидерландов по налогам перестанет действовать с 2022 года 18:01
В Петербурге сотрудника парка сбил работающий аттракцион 17:59
В районе Керчи ливень подтопил федеральную трассу "Таврида" 17:55
В Рязани главу секты арестовали за психологическое давление 17:50
Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС 17:48
Рогозин: США запретили использовать "Морской старт" в конкуренции с Маском 17:46
Пять городов Калининградской области вошли в "Императорский маршрут" 17:41
Ростуризм призвал прекратить продажи туров на грузопассажирских рейсах 17:36
В Беларуси учредили День народного единства 17:27
Чернышенко: Представители 45 стран примут участие в ралли "Шелковый путь" 17:22
В Волгограде подросток на самокате сбил женщину, переходящую улицу 17:22
Жительница Мурманска потеряла 221 тысячу рублей, бронируя жилье в Сочи 17:16
УЕФА не будет менять сетку Евро, если украинцам выпадет играть в Петербурге 17:15
Названы регионы-лидеры по комплексному развитию территорий 17:13
Руководитель Народного собрания Дагестана заявил об уходе с должности 17:13
Путин подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" 17:03
Кабмин прорабатывает вопрос по вакцинации иностранцев от COVID-19 16:38
Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины 16:35
Производители электронных автокомпонентов получат льготные кредиты 16:30
Apple назвала процент вредоносных приложений в App Store 16:25
Правительство рассматривает вариант упрощенного въезда мигрантов 16:12
Глава ФТС рассказал о создании Центра оперативного мониторинга и анализа 16:10
Володин: Госдума прорабатывает идею об обязательных отчетах депутатов перед гражданами 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 16:00
Рубрика: В мире

Каждый за себя

В вопросе признания вакцинных сертификатов ЕС действует по принципу каждый за себя
Текст: Александр Гасюк
Греция в очередной раз продлила разрешение на въезд неограниченного количества россиян. Для того чтобы попасть в Элладу, помимо заполнения электронной формы пассажира, достаточно иметь на руках сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител.

Причем - внимание! - все эти документы, выданные российскими госорганами, греки принимают на русском языке! Понятно, что в этой стране - члене Евросоюза четверть ВВП дает именно въездной туризм, и Афины всеми силами пытаются вытянуть сильно просевшую экономику. Но если одна страна ЕС пускает к себе наших соотечественников даже с документами на русском языке, то почему другие категорически отказываются признавать такие бумаги в принципе? Где в этом случае логика в действиях той же Дании, запретившей присутствие наших болельщиков на матче группового этапа Евро-2020, сославшись на то, что российские вакцины от COVID-19 не одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и ВОЗ?

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Захарова: В ЕС есть силы, желающие сотрудничать с РФ

Ответ на эти вопросы очевидный - до сих пор в вопросе о признании вакцинных сертификатов страны "единой Европы" действуют по принципу каждый сам за себя. Кто-то из собственных разумных экономических соображений готов пускать привитых россиян, а те, для кого это не критично в денежном выражении, напротив, максимально негостеприимны. Как заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, Брюссель еще не готов к диалогу с Москвой о взаимном признании подтверждающих факт вакцинации документов. "В принципе было бы логично, чтобы ковидные паспорта были едиными. Или что проще - взаимно признаваемыми. Пока об этом разговор они не ведут. Они еще между собой никак не определятся", - заявил Чижов агентству РИА Новости.

С прошлой недели в Евросоюзе в тестовом режиме начала работу электронная система проверки выданных странами-членами коронавирусных сертификатов. Пока к ней присоединились только 7 из 27 стран блока. Ожидается, что полностью система заработает к 1 июля. Предполагается, что вакцинированные признанными регулятором ЕМА препаратами граждане блока получат цифровой взаимопризнаваемый сертификат и будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин при путешествиях по Евросоюзу.

Но что делать тем европейцам, кто привились российскими вакцинами? По словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто, "Спутник V" популярен в Венгрии и этим медпрепаратом вакцинировался миллион жителей. Если учесть, что население Венгрии немногим меньше 10 миллионов, получается около 10 процентов венгров не могут свободно передвигаться внутри ЕС, членом которого является Будапешт. Как быть со Словакией, которая стала второй страной Евросоюза, одобрившей применение "Спутника V", не дожидаясь решения ЕМА? Согласно заявлению словацкого вице-премьера Игора Матовича, с мая по июнь Братислава получит два миллиона доз этого препарата (население страны - 5,5 миллиона человек). А еще есть и так называемые "прививочные туры" в Россию, организуемые европейскими туроператорами. Факт вакцинного туризма в нашу страну, по имеющимся данным, весьма востребован среди европейцев.

До сих пор нет четкого понимания относительно примерных сроков регистрации российской вакцины в Евросоюзе. В Москве эту ситуацию многие эксперты связывают с политическим давлением на EMA со стороны Брюсселя, а также конфликтом с коммерческими интересами западных фармкомпаний. Согласно звучащим оценкам, годовой оборот российских вакцин от COVID-19 на мировом рынке может достичь 100 миллиардов долларов. И за эти деньги со стороны наших "конкурентов" идет настоящая схватка, где все средства - от искусственных затяжек исследований и непризнания сертификатов до откровенной дезинформации - хороши.

В мире Европа Греция В мире Европа Дания Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Песков: По месту встречи президентов РФ и США есть "понятные предложения"
Минтранс изменил порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам
Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО
Рогозин: Россия не будет выходить из проекта МКС в случае снятия санкций
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье