Володин: Госдума прорабатывает идею об обязательных отчетах депутатов перед гражданами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным предложение формализовать отчеты депутатов перед гражданами. Однако эта идея, по его словам, нуждается в проработке с фракциями.

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал инициативу о регулярных отчетах парламентариев перед избирателями, которую озвучил депутат от "Единой России" Александр Хинштейн. Инициатива прозвучала 2 июня в ходе встречи главы государства с руководством партии и победителями предварительного голосования.

"Надо обсудить, как эта норма будет реализована, - сказал Володин журналистам. - Мы должны проработать механизм обратной связи с избирателями, повысив ответственность депутатов".

От уточнил, что избирателям также необходимо дать возможность задать вопросы в ходе таких отчетов. "Эта норма будет работать на повышение качества власти, - считает председатель ГД. - Важно проработать эту идею со всеми фракциями".

В Госдуме, по его словам, данным вопросом занимаются лидер фракции ЕР Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и сам Хинштейн, возглавляющий комитет по информполитике.