Врачи назвали самые опасные игрушки

Подмосковные медики составили рейтинг самых опасных игрушек. В него вошли вещи, которые могут нанести травмы, сообщила агентству "Москва" главврач регионального детского многопрофильного центра, главный внештатный педиатр региона Рисо Одинаева.

Одной из самых опасных игрушек признан магнитный куб. Он состоит из десятков магнитных шариков, и малышам нравится его собирать и разбирать. Однако есть риск, что ребенок может проглотить шарики, что приведет к смыканию стенок кишечника. А это - риск перитонита и самых тяжелых последствий.

Также педиатры отметили опасность спиннеров. Игрушка во время сильного вращения может разлететься. Довольно часто травмируются глаза, это может привести к потере зрения.

Кроме того, детские врачи весьма настороженно относятся к детскому оружию. Как и спиннеры, детские пистолеты могут травмировать глаза. Эксперт рекомендовала изучать возрастную маркировку на упаковке игрушки.