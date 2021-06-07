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Вышел международный трейлер "Петровых в гриппе" Серебренникова

Новости
    07.06.2021, 14:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети обнародован международный (лента будет представлена на нынешнем Каннском МКФ) трейлер художественного фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Ролик, где, в частности, грубо ругаются и всё такое, есть на YouTube (18+).

Фото: youtube.com
Вышел трейлер драмы с Тимом Ротом и Мией Васиковской "Остров Бергмана"

Как информирует подпись к крайне энергичному видео, кинополотно представит собой "галлюцинацию в постсоветской России".

Официальный синопсис картины совместного производства России, Франции, Швейцарии и Германии такой. "Петровы - самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного". Но повседневная реальность данных Петровых взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, "и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом".

Каст - хорош: Семён Серзин ("Человек из Подольска"), Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Серебряные коньки"), Иван Дорн, Александр Ильин-мл. ("Интерны", "Изображая жертву"), Ольга Воронина ("Псих"), прекрасный Тимофей Трибунцев.

Российский прокат - с 9 сентября.

Основана лента на втором романе Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", взявшем ряд национальных литературных премий и стяжавшем немалый успех в целом.

И это, кстати, уже третья лента Кирилла Серебренникова, едущая в Канны.

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