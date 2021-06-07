Зеленский созвонится с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сегодня переговорить по телефону с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По словам советника, планируется "обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки". Также Киев намерен обсудить российско-украинские отношения.

Ранее о возможности такого телефонного разговора сообщил портал Axios, сославшись на источник в администрации президента США. Портал также проинформировал, что администрация Байдена отказалась от проведения личной встречи президентов США и Украины в ближайшее время из-за смены Зеленским руководства "Нафтогаза". Как написал Axios, этот шаг Киева был воспринят как отказ властей Украины от борьбы с коррупцией.

Однако сам Зеленский в интервью все тому же порталу заявил, что готов встретиться с президентом США перед российско-американским саммитом, который пройдет в Женеве 16 июня. Президент Украины все еще надеется убедить Байдена повлиять на строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что Вашингтон отказался вводить санкции против Nord Stream 2 AG, которая реализует этот проект. Как заявил Зеленский, он разочарован этим решением, к тому же президента Украины обидело, что об этом он узнал не напрямую от представителей США, а из прессы.