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07.06.2021 18:47
Рубрика: В мире

Зеленский созвонится с Байденом

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сегодня переговорить по телефону с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским

По словам советника, планируется "обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки". Также Киев намерен обсудить российско-украинские отношения.

Ранее о возможности такого телефонного разговора сообщил портал Axios, сославшись на источник в администрации президента США. Портал также проинформировал, что администрация Байдена отказалась от проведения личной встречи президентов США и Украины в ближайшее время из-за смены Зеленским руководства "Нафтогаза". Как написал Axios, этот шаг Киева был воспринят как отказ властей Украины от борьбы с коррупцией.

Однако сам Зеленский в интервью все тому же порталу заявил, что готов встретиться с президентом США перед российско-американским саммитом, который пройдет в Женеве 16 июня. Президент Украины все еще надеется убедить Байдена повлиять на строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что Вашингтон отказался вводить санкции против Nord Stream 2 AG, которая реализует этот проект. Как заявил Зеленский, он разочарован этим решением, к тому же президента Украины обидело, что об этом он узнал не напрямую от представителей США, а из прессы.

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