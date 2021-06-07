Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,8 млрд

О позитивной тенденции роста международных резервных активов Беларуси сообщил финансовый регулятор РБ. По его предварительным данным, на 1 июня текущего года они составили $7 763,1 млн. в эквиваленте. А, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.

Увеличились в истекшем месяце, констатируют финансисты, на $485,2 млн (на 6,7 процента) и золотовалютные резервы, после роста в апреле на $337,9 млн (на 4,9 процента). В Нацбанке страны пояснили, что "рост уровня золотовалютных резервов в мае в основном обусловлен покупкой банком иностранной валюты на торгах "Белорусской валютно-фондовой биржи", увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет".

Кроме того, в мае кабинетом министров Беларуси исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $132 млн.

Кстати, согласно статистическим данным Национального банка, в январе-мае текущего года белорусы купили наличной и безналичной валюты на $4 млрд 368 млн в эквиваленте, а продали $3 млрд 941 млн. Таким образом, уточняют финансисты, чистая покупка иностранной валюты физическими лицами составила $426,7 млн.

Что касается субъектов хозяйствования - резидентов страны, то они купили иностранной валюты на $10 млрд 138 млн в эквиваленте, а продали $10 млрд 574 млн. А нерезиденты страны купили валюты на $154,3 млн в эквиваленте, продали $406,8 млн. Чистая продажа, уточняет регулятор, составила, $252,5 млн.