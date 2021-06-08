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08.06.2021 13:24
Рубрика: Общество

10 июня - круглый стол на тему расширения массового скрининга новорожденных

10 июня (четверг) в 14:30 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "Расширение массового скрининга новорожденных: новые перспективы для пациентов с редкими заболеваниями", на котором представители общественности и экспертного сообщества обсудят перспективы внедрения программы расширения скрининга на редкие заболевания, а также готовящиеся пилотные проекты и роль общественных объединений пациентов в подготовке базы для успешного старта скрининга "нового поколения".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В круглом столе примут участие:

1 Куцев Сергей Иванович, директор ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова", главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, член экспертного совета Фонда "Круг добра", доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН;

2 Жулев Юрий Александрович, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии, член экспертного совета Фонда "Круг добра";

3 Курбангалеева Екатерина Шамильевна, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике;

4 Захарова Екатерина Юрьевна, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ МГНЦ им. Бочкова, председатель экспертного совета ВООЗ, доктор медицинских наук, профессор;

5 Германенко Ольга Юрьевна, руководитель Фонда Семьи СМА, член экспертного совета Фонда "Круг добра";

6 Колерова Наталья Андреевна, генеральный директор ООО "Новартис Фарма", президент группы компаний "Новартис" в России;

7 Нижарадзе Инга Александровна, генеральный директор ООО "Скопинфарм".

1 июня, в День защиты детей, председатель Правительства Михаил Мишустин предложил расширить скрининг до 36 заболеваний и поручил Минздраву РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами проработать этот вопрос в короткие сроки.

Организаторы круглого стола: Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний" (ВООЗ) и Всероссийский союз пациентов (ВСП).

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 10 июня с 14:30.

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 10 июня 12:00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажение в копируемую (цитируемую) информацию не допускается.

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