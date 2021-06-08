У каждой эпохи - свой Александр Невский. Особым образом его воспринимали в Древней Руси, совсем иначе - в СССР. О том, кем стал этот святой князь для современной России, шла речь на Международном форуме "История для будущего. Александр Невский", который открылся в Историческом музее. Среди участников - историки, политики, музейщики, церковные деятели России, а также Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Польши, Кипра и Украины.

Основные торжества по случаю 800-летия со дня рождения Александра Невского состоятся в День России. Александр Невский - один из самых почитаемых и любимых наших святых, поэтому 12 июня пройдет несколько посвященных ему крестных ходов. "Два из них по Центральной России. Это великий исторический путь из храма Христа Спасителя в Переславль-Залесский и Владимир по пути перенесения мощей святого в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербург, - рассказал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. - Второй пойдет из Давидовой пустыни, где находится часть главы святого князя, по Подмосковью, по Смоленщине, а затем в братскую Беларусь и вернется в Москву".

Одна из задач форума - сохранить память об Александре Невском как символе российской государственности: князь прославился и как защитник Отечества, и как дипломат, предпочитавший решать трудные вопросы за столом переговоров, и как человек, умудрившийся сохранить православие в сложной религиозной ситуации XIII века. Разговор зашел о мемориальном комплексе, который будет поставлен Александру на Чудском озере.

- Как вы знаете, точное место Ледового побоища оспаривается разными историками, - объяснил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. - Есть точка, на которой сходится большинство. Неподалеку небольшой частный музей. Есть поручение главы государства это место обустроить. Сейчас разрабатывается проект. К слову, Мединский напомнил, что князь получил имя Александр первым на Руси.

Академик РАН Александр Чубарьян остановился на том, как оценивают Александра Невского в научном сообществе. "Эта фигура и XIII век в русской истории уже давно в центре внимания исторической науки в мире. Его деяния неразрывно связаны с той противоречивой ситуацией, которая сложилась в это время и к востоку от Древней Руси, и к западу. Недавно в Казахстане вышла новая книга о Золотой Орде, которая представляет новый взгляд на это государство и взаимодействие его с Русью".

"Может быть, я потому и стою на этой трибуне, чтобы засвидетельствовать: на Украине не все отрицают наше общее прошлое"

Участники форума заинтересовались, а как относятся в святому князю в другой бывшей советской республике - на Украине. "Это сложный вопрос. У нас на Украине не вспоминают Александра Невского, - ответил академик НАН Украины, историк-медиевист Петр Толочко. - Предпочитают говорить о той ветви Рюриковичей, которая привела к Даниилу Галицкому. Но, по большому счету, Киев и вся Русь включала территорию нынешней Украины. Все русское пространство даже нашими врагами монголо-татарами мыслилось как единое целое. Может быть, я потому и стою на этой трибуне, чтобы засвидетельствовать: на Украине не все отрицают наше общее прошлое".