Абрамченко поручила определить риски изменения климата

Определить риски, которые могут понести транспорт, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и другие отрасли России от изменения климата, поручила профильным министрам вице-премьер Виктория Абрамченко. Свои заключения главы ведомств должны представить к 21 июня, следует из протокола совещания. Документ есть в распоряжении "РГ".

Росгидромету поручено вместе с Российской академией наук подготовить прогнозы возможных сценариев на среднесрочную и длительную перспективу. Это информация станет основой для составления планов адаптации к ожидаемым изменениям и поиска источников их финансирования, следует из документа.

России необходимо создать единую национальную систему высокоточного мониторинга и утилизации климатически активных газов, отметили участники совещания. В том числе речь идет и о создании сети карбоновых полигонов. Для контроля за составом атмосферы предполагается использовать технологии дистанционного зондирования земли.