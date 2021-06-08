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08.06.2021 13:06
Рубрика: Культура

Алиса Хазанова приступила к съемкам нового фильма

Текст: Сусанна Альперина
Актриса Алиса Хазанова снимает фильмы и как режиссер. Например, ее первая режиссерская работа "Осколки" пришлась по душе многим критикам и зрителям. Сегодня, 8 июня, стало известно, что Хазанова приступила к съемкам новой картины - "Белый список". По жанру это детективная драма, вдохновленная реальными событиями. Автор сценария - Роман Волобуев при участи Алисы Хазановой. Главные роли в фильме играют Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде и Виктория Мирошниченко. Съемки продлятся до конца июля.
Фото: Студия "Метрафильмс" Фото: Студия "Метрафильмс"
Фото: Студия "Метрафильмс"

В редакцию "РГ" прислан релиз, в котором рассказывается, о чем будущий фильм. Время действия - весна 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников: готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова (Алексей Серебряков) и молодого карьериста Лазарева (Владимир Аверьянов). Формально их задача - расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности - до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.

Фото: KION
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"Мне важно было не только рассказать детективную историю про поиск убийцы, но и обратить внимание на сложности в коммуникации между детьми и родителями, которые еще больше усугубляются в эпоху цифровых технологий, и создать возможности для честного и искреннего разговора", - рассказывает режиссер фильма Алиса Хазанова.

Производством фильма занимается продюсерская компания "Метрафильмс". Вот что говорит о ленте продюсер Артем Васильев: "С Алисой Хазановой мы знакомы давно, она также снималась у нас в "Юмористе". Мне понравилась ее первая режиссерская работа - Middleground ("Осколки"), а в прошлом году мы сняли с ней короткометражный фильм "Непереводимое" для благотворительного аукциона Action!. Алиса - очень точный режиссер, знает, чего хочет добиться, и этого добивается. Она внимательна к деталям и уважительно относится к авторскому тексту…". Еще один продюсер фильма - Игорь Мишин. Сопродюсеры - Алиса Хазанова, Роман Волобуев. Картина снимается при поддержке Министерства культуры РФ, программы прямых инвестиций в кинопроизводство от "МТС Медиа", а также при поддержке Романа Абрамовича.

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