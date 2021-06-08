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08.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Аналитик рассказал о ближайшем будущем рубля

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- На прошлой неделе рубль продолжал тестировать на прочность устоявшиеся торговые диапазоны. Главное достижение - провал USDRUB под 73. Это важный локальный шаг, сравнимый с преодолением нефтью $70.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Строго говоря, последнее потянуло за собой первое, но инвесторы на российском рынке выдержали весьма длинную паузу между этими событиями.

Для Brent выход в область выше говорит о выходе в область последних двух лет, окончательно преодоление провала, вызванного пандемией. Вовсе не обязательно, что "медведи" (кто делает ставку на снижение цены) окончательно сдались, и давление может прийти с новой силой, как это было в 2019 году вблизи этих же уровней.

Это же можно сказать и о валютной паре USDRUB. В последние недели участники рынка словно вели борьбу за 73, сдав этот уровень на данных по занятости из США.

В перспективе ближайших лет кажется все так же разумно придерживаться оптимистичного подхода к рублю и динамике цен на нефть и другой российский экспорт (металлы, продукцию сельского хозяйства). Краткосрочная диспозиция, напротив, указывает на предпосылки для отскока доллара.

Настойчивое снижение USDRUB с конца апреля создало краткосрочную перепроданность в паре, указывая на возможный отскок для перезарядки продавцов. Это вполне возможно на новостях о встрече Байдена и Путина под закрытие недели или в результате реакции на решение по процентной ставке от Банка России в конце недели.

Тем не менее, отскок USDRUB, если произойдёт, может оказаться хорошей точкой входа для покупателей рубля, которые пока, словно устали от монотонного его укрепления.

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