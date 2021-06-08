Апелляционная палата в Гааге не признала Младича виновным в геноциде

Апелляционная палата в Гааге отказалась признать бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича виновным в геноциде. В то же время пожизненный приговор ему был утвержден.

Напомним, такой приговор Ратко Младичу вынес в ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге. Генерал был признан виновным в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Суд приговорил 75-летнего тогда Младича к пожизненному заключению.

Его признали виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. МТБЮ оправдал бывшего командира лишь по обвинению в геноциде боснийских мусульман и хорватов, но признал виновным в геноциде мусульман в Сребренице. Младича обвинили в совершении преступлений против человечности, таких как массовое истребление людей, убийствах, депортации и вынужденном переселении, а также нарушениях законов и обычаев войны. Адвокаты и семья Младича тогда заявили, что подадут апелляцию на решение Международного трибунала.