Apple будет выпускать обновления на несколько систем для iPhone и iPad

Apple планирует разрешить пользователям iPhone и iPad остаться на iOS и iPadOS 14 даже после выхода 15-й версии операционной системы. Об этом сообщает MacRumors.

"iOS теперь предлагает выбор между двумя версиями настроек обновления. В первом случае вы можете обновиться до iOS 15, а во втором - продолжить использование iOS 14 и получать важнейшие обновления безопасности для вашего устройства", - говорится в описании настроек для iPhone и iPad.

Раньше пользователи iOS-девайсов должны были устанавливать самую последнюю версию прошивки, чтобы получать обновления, связанные с безопасностью устройства. Но с выходом iOS 15 ситуация поменяется - пользователи смогут выбрать, продолжить использование "старой" операционной системы или же обновиться до актуальной версии.