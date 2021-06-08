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Apple будет выпускать обновления на несколько систем для iPhone и iPad

Текст:   Иван Черноусов
08.06.2021,  
17:14
Фото: Philip FONG / AFP Фото: Philip FONG / AFP
Фото: Philip FONG / AFP

Apple планирует разрешить пользователям iPhone и iPad остаться на iOS и iPadOS 14 даже после выхода 15-й версии операционной системы. Об этом сообщает MacRumors.

Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa via Reuters Connect
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"iOS теперь предлагает выбор между двумя версиями настроек обновления. В первом случае вы можете обновиться до iOS 15, а во втором - продолжить использование iOS 14 и получать важнейшие обновления безопасности для вашего устройства", - говорится в описании настроек для iPhone и iPad.

Раньше пользователи iOS-девайсов должны были устанавливать самую последнюю версию прошивки, чтобы получать обновления, связанные с безопасностью устройства. Но с выходом iOS 15 ситуация поменяется - пользователи смогут выбрать, продолжить использование "старой" операционной системы или же обновиться до актуальной версии.