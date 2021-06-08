Компания Apple представила новые версии операционных систем для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch.

Первой новинкой стала операционная система iOS 15. В ней серьезно переработали FaceTime - теперь сервис для видеозвонков станет доступен не только обладателям "яблочных" устройств, но и на сторонних операционных системах, в частности Android и Windows. Никаких дополнительных приложений при этом устанавливать не придется - для подключения к звонку достаточно браузера.

Интересной функцией является Share Play. Пользователи смогут делиться контентом со своими друзьями - например, слушать музыку или смотреть кино. В Apple отметили, что Share Play будет поддерживаться не только стандартными приложениями, но и сторонними программами. Но самое большое впечатление производит функция демонстрации экрана вашего устройства другим пользователям - наконец-то можно будет показать, как именно выполнить то или иное действие.

Переработали центр уведомлений. Теперь в нем можно группировать сообщения по важности - например, уведомления от коллег будут показываться сверху, а все остальные внизу. Кроме того, пользователь сможет настроить несколько вариантов приема уведомлений - на работе, дома и т. д. В зависимости от выбранного варианта сообщения и другие уведомления будут группироваться по важности именно в текущий момент. Как и прежде, режим "не беспокоить" полностью их отключает.

Обновились приложения "Погода" и "Карты". Первое получило множество красивых анимаций типа рассвет, гроза и т. п., а во втором добавились детальные планы городов, ночной режим, навигатор для водителей и многое другое.

Siri теперь может отвечать пользователю без подключения к Сети. А в приложении "Здоровье" пользователи могут делиться данными с членами своей семьи. Например, если у кого-то из ваших родственников участился пульс, вам придет об этом уведомление, и вы сразу сможете связаться с ним и спросить, что случилось.

Apple будет конкурировать с Zoom - пользоваться FaceTime теперь можно на любых устройствах

Следить за пользователями "яблочных" устройств станет еще сложнее - браузер, почтовый клиент надежно шифруют IP-адрес и не дают узнать его другим компаниям и сайтам. Кроме того, можно посмотреть, какую информацию о вас собирает то или иное приложение. Наконец, появился сервис iCloud+ - теперь пользователям устройств Apple не понадобятся сторонние VPN-сервисы.

Если пользователь забыл пароль от iCloud, то теперь он сможет попросить кого-то из родственников прислать ему специальный код для входа в учетную запись. Эта функция получила название "доверенные контакты". Кроме того, Apple разрешила передавать учетные записи iCloud по наследству - в случае смерти владельца устройства доверенные контакты смогут получить доступ к его данным.

Операционная система для iPad - iPadOS - получила библиотеку приложений, как в iOS 14, и поддержку виджетов в любом месте рабочего стола. Функция многозадачности располагается в верхней части экрана - для переключения между программами используется "полочка" с их карточками.

Функция "Быстрые заметки" работает так: чтобы оперативно что-то записать, достаточно нажать пальцем в углу экрана и вытянуть "Заметки" поверх любого приложения. После того как запись сделана, вновь созданную заметку можно также быстро убрать.

Новая операционная система на компьютерах Mac получила название macOS 12 Monterey. Самой главной фишкой новой операционной системы является Universal Control. Благодаря этой функции пользователь может перетаскивать любые файлы с одного гаджета на другой.