Бастрыкин обсудил со следователями раскрытие коррупционных преступлений

Глава СК Александр Бастрыкин провел совещание с подчиненными по вопросам раскрытия коррупционных преступлений. Он озвучил интересные цифры: в 2021 году следователи направили в суд 2214 уголовных дел о коррупции против 2449 граждан. Большая часть дел - о взяточничестве, 1486. Из всех обвиняемых в этих делах 1411 - должностные лица. Из направленных в суд 27 уголовных дел - об организованных группах, совершивших преступления коррупционной направленности. По ним обвинили 99 человек. И четыре дела - против преступных сообществ, по которым обвинили 20 человек.

Бастрыкин похвалил работу следственных подразделений СК по Удмуртской Республике, Брянской, Архангельской областям и Ненецкому автономному округу. Глава ведомства поручил поощрить сотрудников этих следственных управлений за активную работу и отличные результаты.

Были названы и данные о возмещении ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. Так, пока шло следствие, было арестовано имущество обвиняемых на 13 миллиардов рублей, изъято имущество, деньги и ценности на 1,4 миллиарда рублей. Фигурантами уголовных дел добровольно возмещен ущерб в размере 6,9 миллиарда рублей.

На совещании говорили про недостатки в работе в следственных управлениях СК по Республике Башкортостан, Новосибирской, Костромской и Мурманской областях. Глава ведомства потребовал активизировать работу по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных при реализации национальных проектов. А еще Бастрыкин сказал, что по всем делам коррупционной направленности необходимо добиваться полного возмещения причиненного ущерба. Для этого необходимо устанавливать имущество, принадлежащее виновным лицам, осуществлять его розыск, в том числе и активов за рубежом.