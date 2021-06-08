Бизнес и удаленка: О какой работе мечтают российские студенты

72 процента российских студентов хотели бы начать свою карьеру в России. Об этом говорят результаты опросы среди студентов, который провели президентская платформа "Россия - страна возможностей" и группа компаний "ЭФКО".

Большинство студентов довольны своей будущей специальностью и планируют после выпуска устраиваться на работу "по профессии".

Сейчас у студентов пора защит и госэкзаменов. Эксперты выяснили, что очень популярен у выпускников вузов формат "стартап как диплом", причем у магистров он встречается в четыре раза чаще, чем у бакалавров. Аспиранты чаще остальных в качестве выпускной работы выбирают формат опубликованной научной статьи. Каждый второй студент в этом году связал тему курсовой или диплома с будущей работой.

Начать карьеру студенты в основном хотят в России - об этом заявили 72%. Причем большинство опрошенных говорят о том, что у них уже есть все нужные для этого навыки и знания. Пока не готовы к выходу на работы из-за отсутствия необходимых компетенций 16% студентов.

Результаты опроса показали: после пандемии студенты стали больше нуждаться в стабильности и уверенности в завтрашнем дне. При выборе работы в 2021 году они стали больше ориентироваться на уровень зарплаты (83%), на возможности для роста и развития (73%) и надежность и стабильность работы (55%). В прошлом году на первое место студенты ставили возможности для роста и развития: этот критерий тогда был важнее, чем хороший уровень зарплаты.

Как хотят работать сегодняшние студенты? 42% отметили важность гибкого графика работы. Причем лишь треть предпочли бы работу в офисе. Большинство - за удаленку или смешанный график. В 2020 году сторонников офисной работы было больше - 40%.

Еще один важный штрих к портрету современного студента: все чаще он хочет быть предпринимателем. Это самый популярный ответ на вопрос "где вы мечтаете работать?" (27%). В прошлом году о желании создать собственный бизнес говорили лишь 21% выпускников. Что еще в топе? В тройку лидеров в 2021 году вошли также предприятия госсектора (22%) и образовательные или научно-исследовательские организации (16%). На фриланс хотели бы уйти 12% опрошенных.

По мнению студентов, EdTech (образовательные технологии), маркетинг и реклама, а также FoodTech (сервисы доставки и разработка новых продуктов питания) - отрасли, которые будут активнее всего развиваться в ближайшие 10 лет.

При этом 16% студентов опасаются роботизации: переживают, что в будущем их работу будут выполнять роботы. Правда, почти половина об этом совсем не беспокоится.