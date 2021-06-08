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08.06.2021 10:21
Рубрика: В мире

Более 1700 предприятий примут участие в Харбинской ярмарке в "облаке"

31-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка (ХМТЭЯ) откроется в "облачном" формате 15 июня. На данный момент участие в "облачной" выставке подтвердили более 1700 предприятий из 28 стран и регионов мира. Начался обратный отсчет времени до начала события, а число предприятий-участников с каждым днем растет.

Предстоящая Харбинская ярмарка продолжит совершенствовать методы организации конференций и выставок, переходя на цифровизацию и информатизацию. Судя по текущим приготовлениям, выделяются следующие яркие моменты.

Во-первых, впервые установлены статусы "почетный гость-страна" - Азербайджанская Республика, "почетный гость-город" - Сямэнь, "почетный гость-регион" - Республика Саха (Якутия) России, "почетный гость-предприятие" - корпорация "Чжунсин" (ZTE).

Во-вторых, должно произойти полное раскрытие потенциала онлайн-платформ. Основываясь на тенденции развития цифровых выставок, ресурсы ярмарки представлены на персональных компьютерах и мобильных терминалах, распространяются на мобильных приложениях на основе WeChat. Зарегистрированное сервисное приложение "Ихуэйчжань" обеспечивает оказание услуг по круглосуточной онлайн-демонстрации, продвижению продуктов, стыковочной работе между поставщиками и закупщиками, переговорам о сотрудничестве в режиме онлайн и другим опциям. С помощью интегрированных цифровых технологий, таких как 3D, AI и VR, будут преодолены ограничения офлайн-выставок во времени и пространстве, чтобы реализовать принцип "выставка без границ".

В-третьих, чтобы удовлетворить разнообразные потребности участников ярмарки впервые в режиме онлайн предоставляются такие услуги, как финансовые и юридические консультации, консультации по интеллектуальной собственности, надзору за рынком, надзору за бизнес-средой, надзору за сетевой безопасностью, услуги по сертификации качества, соглашениям о свободной торговле.

В-четвертых, использование технических средств для достижения точного контакта между торговыми партнерами. Через "умную" платформу по подбору партнеров "CCB Match Plus - Smart Matching Platform" Строительного банка Китая на Харбинской ярмарке будут представлены зарубежные финансовые клиенты банка. Онлайн-платформа окажет услуги онлайн-переговоров и переговоров по предварительному заказу, чтобы помочь экспонентам и покупателям достичь интерактивного общения в формате "экран к экрану", проверить и испытать качество продуктов, а также установить долгосрочные услуги для обеих сторон в целях повышения эффективности и возможностей транзакций.

В-пятых, разработка практических мер по презентации проектов и привлечению инвестиций. Планируется пригласить отечественные и зарубежные промышленные парки и агентства по привлечению инвестиций, чтобы вместе разобраться в инвестиционных проектах и записать видеоролики по привлечению инвестиций для проведения трансляции на онлайн-платформе.

Вместе с тем тщательно подготовлены мероприятия в режиме онлайн и офлайн. Например, состоятся трехсторонняя онлайн-встреча глав провинции Хэйлунцзян (Китай), провинции Гуандун (Китай) и Дальнего Востока (Россия), Второй международный арбитражный форум юридических услуг (онлайн и офлайн, встреча представителей провинции Хэйлунцзян и Тайваня по развитию сельского хозяйства и экологически чистой пищевой промышленности (по видеосвязи), специальная презентация по привлечению инвестиций в провинциальные проекты в области сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции (онлайн и офлайн).

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