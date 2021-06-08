Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ

Более 1,2 тыс. стартапов смогут получить поддержку по технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Такая помощь возможна в рамках федерального проекта нацпрограммы "Цифровая экономика". Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по защите национальных интересов страны в области разработки ИИ в Совете безопасности.

Правительство уже утвердило правила предоставления субсидий. Они предусмотрены на поддержку пилотных проектов апробации технологий ИИ в приоритетных отраслях и грантовую поддержку малых предприятий по разработке и коммерциализации решений в сфере ИИ, акселерации проектов с применением ИИ. Кроме того, получить поддержку можно на проведение хакатонов по ИИ, мероприятий по формированию школьниками и студентами проектов в сфере ИИ, обеспечение получения гражданами дополнительного профессионального образования в области ИИ и смежных областях.

Помимо этого, будут созданы шесть опорных исследовательских центров по искусственному интеллекту. Будут разработаны 50 программ высшего образования по ИИ. Количество выпускников вузов по специализациям, связанным с ИИ, планируется увеличить в семь раз, пишет ТАСС.

Как ранее сообщалось, федпроектом по развитию ИИ всего предусмотрено выделение 86,5 млрд рублей, из которых 24,6 млрд рублей - бюджетные средства, 6,9 млрд рублей привлекут за счет внебюджетных источников, еще 55 млрд рублей - средства "Сбера".