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Рубрика: В мире

"Ботинки Буша" и помидоры Фишера: как атаковали известных политиков

Если пощечина президенту Франции Эмманюэлю Макрону выглядит случаем все-таки уникальным, то забрасывание сильных мира сего яйцами, помидорами и даже чем потяжелее - вовсе не редкость.

Пожалуй, самым резонансным стало "ботинкометание" иракского журналиста Мунтазара аз-Зейди в сторону 43-го президента США Джорджа Буша-младшего на пресс-конференции в Багдаде в 2008 году. Как известно, в восточной культуре подобное выражение протеста считается особенно оскорбительным. Кстати, судьба "ботинок Буша", как окрестили этот "символ протеста против американской оккупации", оказалась бесславной: из-за невиданного ажиотажа вокруг пары обуви, проверенной американскими спецслужбами на наличие взрывчатки, она спустя несколько дней была уничтожена. В свое время время ботинки летели в Реджепа Тайипа Эрдогана в его бытность премьером Турции, в занимавших посты президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао (примечательно, что дело было в Кембридже, а метателем оказался немецкий студент-генетик).

Фото: AP Photo
Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре

Особенно не везло Хиллари Клинтон. В июле 2012 года кортеж госсекретаря США во время визита в Ирак забросали сразу помидорами, бутылками с водой и теми же ботинками. А в 2014 году недовольная американка запустила туфлей в уже экс-главу Госдепа на лекции в Лас-Вегасе. А вот ее супруга Билла Клинтона в 2001 году встретили яйцами в Варшаве, куда уже бывший президент США тоже приехал с лекцией. Под "яичный" град попадали 23-й президент Франции Николя Саркози (в марте 2012 года ему пришлось прервать вояж в Байонну после того, как его освистали манифестанты, которых оттеснил полицейский спецназ), голливудская звезда Арнольд Шварценеггер в качестве кандидата в губернаторы Калифорнии и экс-премьер Британии Тони Блэр во время автограф-сессии в Дублине. Наконец, в 2002 году немецкие левые анархисты закидали помидорами, а заодно и пакетиками с краской министра иностранных дел Йошку Фишера во время предвыборного митинга (правда, ни один овощ цели не достиг). А вот несчастному Макрону всегда не везло. Когда он только на пост президента Франции в 2017 году, недовольный парижанин запустил сырым яйцом ему прямо в лоб - и не промахнулся.

Что же касается пощечин, то одну такую дал в 2015 году на саммите "Восточного партнерства" в Риге Жан-Клод Юнкер, тогда глава Еврокомиссии, премьеру Венгрии Виктору Орбану - правда, в шутливой форме. "Привет диктатору!" - возопил Юнкер, славившийся эксцентричными выходками, и размашисто ударил Орбана по лицу. Тот не растерялся и парировал: "Привет великому герцогу!". Позже политики объяснили, что давно дружески подтрунивают друг над другом.

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