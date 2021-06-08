Новости

Матвиенко: Государство должно больше заботиться о своих соцработниках 13:49
В Смоленске из-за шалости детей сгорели грузовик "ЗИЛ" и сарай 13:47
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Кларенс Уильямс III 13:45
Названы самые оживленные дороги Москвы 13:44
Эколог подсчитал сумму экосбора за утилизацию товаров и упаковки 13:36
Частных детективов планируют наказывать за нарушение тайны переписки 13:30
В Сочи открылась выставка работ Фаберже 13:29
В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул" 13:22
Дума во II чтении обязала банки сообщать гарантированный доход вкладов 13:21
Появился тизер боевика с Мэри Элизабет Уинстэд "Кейт" 13:20
На Москву идут грозовая буря и сильный дождь 13:16
Эндокринологи поддержали идею Румянцева о двукратном увеличении финансирования медицины 13:16
В Ингушетии подростка задержали за кражу денег из мечети 13:10
Forbes назвал самые прибыльные российские компании 13:05
Газзаев: Сборная России по футболу должна дойти до полуфинала Евро-2020 12:57
Госдума ужесточает наказание за неоднократное вождение в пьяном виде 12:56
Минздрав рассказал, как искусственный интеллект поможет ставить диагнозы 12:55
В Екатеринбурге сгорела машина из-за подожженного тополиного пуха 12:54
В Минске готовятся к Форуму регионов Беларуси и России 12:45
Каршеринг "Яндекс. Драйв" ввел профили водителей 12:27
Спрос на премиальные новостройки в Москве вырос в полтора раза 12:26
Экс-солист "Агаты Кристи" дал "пьяный" концерт под Владимиром 12:24
Царьпанк-фэнтези "Тень и кость" продлено на второй сезон 12:21
Работников судебного аппарата обяжут носить форму 12:15
Вышел трейлер криминальной драмы Содерберга "Без резких движений" 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 13:30
Рубрика: Власть

Частных детективов планируют наказывать за нарушение тайны переписки

Текст: Владислав Куликов

Верховный суд России подготовил разъяснения, усиливающие ответственность частных детективов. В частности, частным детективам и охранникам может грозить уголовная ответственность за нарушение права на тайну переписки и переговоров, права на уважение частной жизни.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Работников судебного аппарата обяжут носить форму

Соответствующие правовые позиции заложены в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, который обсуждался сегодня, 8 июня. В целом проект подробно разъясняет, как наказывать за служебные преступления в коммерческих организациях.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, всего по статье 23 УК "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях" в прошлом году был осужден 281 человек. В том числе 128 человек были осуждены за злоупотребление полномочиями", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что разъяснения Верховного суда позволят правоохранительным органам более эффективно выявлять преступления в данной сфере и привлекать виновных к ответственности.

Особое внимание в проекте уделено запретам для частных детективов и частных охранников. В проекте отмечается, что ответственность по статье УК РФ за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации наступает в случае существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства. В документе пленум приводит примеры действий, которые могут быть расценены как превышение полномочий.

"Под существенным нарушением прав граждан или организаций... понимается нарушение... прав физических и юридических лиц, гарантированных Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными законами (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др.)", - сказано в проекте.

Как отметил заместитель заведующего Бюро адвокатов "Де-юре" Александр Погодин, частные детективы могут оказывать услуги по сбору сведений по гражданским и уголовным делам, проводить устные опросы граждан с их согласия, наводить справки, производить внешний осмотр строений, осуществлять наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания сыскных услуг.

"Частный детектив обязан соблюдать законодательство в части защиты информации, затрагивающей личную жизнь и имущество граждан, и в принципе не может ограничивать конституционные права граждан, - подчеркнул он. - По этой причине частные детективы вправе проводить наблюдение только в публичных местах с изъятиями, установленными законом в отношении неприкосновенности частной жизни".

Власть Право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
Для российских школьников введут цифровые профили
Госдума обратилась к ЕС по поводу исключения русских из коренных народов Украины
В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул"
Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии