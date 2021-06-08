Частных детективов планируют наказывать за нарушение тайны переписки

Верховный суд России подготовил разъяснения, усиливающие ответственность частных детективов. В частности, частным детективам и охранникам может грозить уголовная ответственность за нарушение права на тайну переписки и переговоров, права на уважение частной жизни.

Соответствующие правовые позиции заложены в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, который обсуждался сегодня, 8 июня. В целом проект подробно разъясняет, как наказывать за служебные преступления в коммерческих организациях.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, всего по статье 23 УК "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях" в прошлом году был осужден 281 человек. В том числе 128 человек были осуждены за злоупотребление полномочиями", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что разъяснения Верховного суда позволят правоохранительным органам более эффективно выявлять преступления в данной сфере и привлекать виновных к ответственности.

Особое внимание в проекте уделено запретам для частных детективов и частных охранников. В проекте отмечается, что ответственность по статье УК РФ за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации наступает в случае существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства. В документе пленум приводит примеры действий, которые могут быть расценены как превышение полномочий.

"Под существенным нарушением прав граждан или организаций... понимается нарушение... прав физических и юридических лиц, гарантированных Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными законами (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др.)", - сказано в проекте.

Как отметил заместитель заведующего Бюро адвокатов "Де-юре" Александр Погодин, частные детективы могут оказывать услуги по сбору сведений по гражданским и уголовным делам, проводить устные опросы граждан с их согласия, наводить справки, производить внешний осмотр строений, осуществлять наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания сыскных услуг.

"Частный детектив обязан соблюдать законодательство в части защиты информации, затрагивающей личную жизнь и имущество граждан, и в принципе не может ограничивать конституционные права граждан, - подчеркнул он. - По этой причине частные детективы вправе проводить наблюдение только в публичных местах с изъятиями, установленными законом в отношении неприкосновенности частной жизни".