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08.06.2021 17:44
Рубрика: Власть

Чернышенко: Будет создана единая база туристических проектов

Текст: Евгений Гайва
Единая база туристических проектов, которые реализуют регионы России в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", будет создана на базе Координационного центра. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России с участием помощника президента России Игоря Левитина, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, представителей государственных и общественных организаций, губернаторов регионов.

"Мы создадим единую базу туристических проектов, на базе Координационного центра обеспечим взаимодействие с субъектами по практическому применению инструментов нацпроекта", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как отметил вице-премьер, в российских регионах уже начинается выполнение нацпроекта. Корпорация "Туризм.РФ" заключила соглашения с инвесторами на общую сумму 180 миллиардов рублей. Правительство выделило средства на разработку трех федеральных межрегиональных туристических схем территориального проектирования для Крымского полуострова, макротерритории Дальний Восток и Большого золотого кольца.

Национальный проект включает льготные кредиты, субсидии на обеспечивающую инфраструктуру, софинансирование инвестпроектов корпорацией "Туризм.РФ", гранты для малого и среднего бизнеса, а также субсидирование чартерных рейсов и туристический кешбэк.

Как отметила Зарина Догузова, в этом году на реализацию нацпроекта запланировано 39 миллиардов рублей средств федерального бюджета. Деньги будут направлены на действующие и новые меры поддержки. "Большинство мер носят конкурсный характер и позволяют развивать любой вид туризма в любом регионе страны", - сказала она.

В министерстве строительства и ЖКХ отметили, что субсидии регионам на создание обеспечивающей инфраструктуры будут направляться под конкретные проекты. По словам Ирека Файзуллина, особое внимание будет уделено развитию туристских территорий, отдельных кластеров и созданию инженерной и транспортной инфраструктуры, которая формирует качественную и комфортную среду. "В настоящее время совместно с АО "Корпорация Туризм.РФ" мы разрабатываем правила предоставления из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку субъектов Российской Федерации для создания такой инфраструктуры. Средства планируется выделять после тщательного анализа и оценки эффективности проекта, с учетом необходимых документов территориального планирования и материалов, обосновывающих потребность в обеспечивающей инфраструктуре", - сказал министр.

Сергей Суханов отметил, что корпорация "Туризм.РФ" уже сотрудничает с 16 регионами. Часть из них направили свои инициативы по созданию туристической инфраструктуры. Также корпорация приступает к разработке мастер-планов туристических территорий. В этом году планируется создать три таких документа.

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