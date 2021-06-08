Что даст отмена НДС растущим компаниям общепита

Растущие компании общепита смогут воспользоваться новым налоговым режимом для привлечения инвестиций, считают в отрасли. Бюджет при этом не пострадает, уверены в минэкономразвития.

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме предложил освободить предприятия общепита от НДС, если выручка компании не превышает 2 млрд рублей, и при этом сохранить за ними пониженную ставку страховых взносов (15%) после того, как численность их сотрудников превысит 250 человек - в льготном режиме они смогут нарастить штат до 1,5 тыс. человек. "Посмотрим, уважаемые коллеги, какой это даст эффект, в том числе для "обеления" бизнеса и стимулирования развития компаний, - сказал президент. - Что касается "обеления", то здесь, думаю, заинтересованным лицам понятно, о чем речь: все чеки через кассу, наем работников "вбелую" и закупка товаров тоже "вбелую", через кассу".

Пока речь идет о пилотном проекте, участие в котором примут около 500 компаний, отобранных Федеральной налоговой службой. В пилотном режиме с начала следующего года будет введен переходный режим для тех предприятий, которые перешагнули предельные значения для применения упрощенной системы налогообложения, сообщили в минэкономразвития. Там ожидают, что такие льготы приведут к росту налогооблагаемой выручки и уровня занятости в отрасли и в то же время не лишат бюджет доходов - за счет расширения базы для исчисления налогов (прежде всего по налогу на прибыль и НДФЛ) и страховых взносов. Потенциально льготой сможет воспользоваться широкий круг компаний: более 80% предприятий общепита - это малый и средний бизнес, который применяет специальные режимы налогообложения, отмечают в минэкономразвития. В частности, по итогам 2019 года около пяти тысяч организаций и ИП применяли УСН (выручка до 150 млн рублей, численность - до 100 человек).

Возможность перейти на общую систему налогообложения без уплаты НДС даст возможность укрупнять бизнес и выйти из "тени", привлекать инвестиции и платить "белую" зарплату, считают в Федерации рестораторов и отельеров.

"Сегодня большинство предпринимателей имеют два-три юрлица, которые работают на "упрощенке", - рассказывает вице-президент федерации Сергей Миронов. - Отмена НДС позволит им объединить юрлица, превратиться в единую крупную компанию, работать на общей системе налогообложения".

Искусственное дробление бизнеса, когда каждая точка питания оформляется на отдельное юрлицо, мешает привлекать инвестиции

Открывая очередное кафе или ресторан, предприниматель регистрирует его на новое юрлицо, чтобы не лишиться возможности работать на УСН, не платить НДС, соответствовать критериям МСП и платить пониженные страховые взносы. Однако бизнес из большого количества юрлиц не может привлечь инвестиции и ограничен в развитии. "При такой организации бизнеса инвестор может вложиться в один ресторанчик, который работает на "упрощенке", но ему это неинтересно", - говорит Миронов. Дробление было нормой для общепита в течение пары десятилетий.

Отмена НДС не приведет к снижению цен в кафе и ресторанах - переход на общую систему налогообложения все равно связан с дополнительными расходами, отмечает Миронов.