Что показала Apple на всемирной конференции разработчиков WWDC 2021

Компания Apple провела Всемирную конференцию разработчиков - WWDC. На ней представили новые версии операционных систем для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch.

Уже традиционно из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате. Тем не менее, это не помешало Apple организовать презентацию на сцене Steve Jobs Theatre в Apple Park в Купертино. Вместо зрителей - крайне интересное решение - в зале сидели "мемодзи", анимированные изображения людей, выполненные в форме смайликов.

Первой новинкой стала операционная система iOS 15. В Apple серьезно переработали FaceTime - теперь сервис для видеозвонков станет доступен не только обладателям "яблочных" устройств, но и на сторонних операционных системах, в частности Android и Windows. Никаких дополнительных приложений при этом устанавливать не придется - для подключения к звонку достаточно браузера.

Интересной функцией является Share Play. Пользователи смогут делиться контентом со своими друзьями - например, слушать музыку или смотреть кино. В Apple отметили, что Share Play будет поддерживаться не только стандартными приложениями, но и сторонними программами. Но самое большое впечатление производит функция демонстрации экрана вашего устройства другими пользователям - наконец-то можно будет показать, как именно выполнить то или иное действие, а не томно объяснять по телефону "вот сейчас жми сюда, а потом туда".

В iOS 15 переработали центр уведомлений. Теперь в нем можно группировать сообщения по важности - и это невероятно удобно. Например, уведомления от коллег будут показываться сверху, а все остальные внизу. Кроме того, пользователь сможет настроить несколько вариантов приема уведомлений - на работе, дома и т.д. В зависимости от выбранного варианта сообщения и другие уведомления будут группироваться по важности именно в текущий момент. Как и прежде, режим "не беспокоить" полностью их отключает.

iPhone научился распознавать рукописный текст на снимке и затем "переводить" его в печатный. А дальше печатный текст можно отправить куда угодно - в мессенджер, по электронной почте и т.д. К сожалению, эта функция пока не будет работать на русском языке.

Серьезно "прокачалось" приложение Wallet. Теперь в него можно не только добавлять карточки для Apple Pay, но и фотографии документов, водительские права, карточки входа для умного дома и даже бесконтактные ключи для офиса. Apple рассказала, что договорилась запустить эту функцию в отелях по всему миру. Но, к сожалению, для всего этого "чуда" нужен чип U1, который пока заблокирован в России.

Обновились приложения "Погода" и "Карты". Первое получило множество красивых анимаций типа рассвет, гроза и т.п, а во втором добавились детальные планы городов, ночной режим, навигатор для водителей и многое другое.

Siri теперь может отвечать пользователю без подключения к сети. А в приложении "Здоровье" пользователи могут делиться данными со членами своей семьи. Например, если у кого-то из ваших родственников участился пульс, вам придет об этом уведомление, и вы сразу сможете связаться с ним и спросить, что случилось.

Следить за пользователями "яблочных" устройств станет еще сложнее - браузер, почтовый клиент надежно шифруют IP-адрес и не дают узнать его другим компаниям и сайтам. Кроме того, можно посмотреть, какую информацию о вас собирает то или иное приложение. Наконец, появился сервис iCloud+ - теперь пользователям устройств Apple не понадобятся сторонние VPN-сервисы.

Если пользователь забыл пароль от iCloud, то теперь он сможет попросить кого-то из родственников прислать ему специальный код для входа в учетную запись. Эта функция получила название "доверенные контакты". Кроме того, Apple разрешила передавать учетные записи iCloud по наследству - в случае смерти владельца устройства доверенные контакты смогут получить доступ к его данным.

Операционная система для iPad - iPadOS - получила библиотеку приложений, как в iOS 14 и поддержку виджетов в любом месте рабочего стола. Функция многозадачности располагается в верхней части экрана - для переключения между программами используется "полочка" с их карточками.

Функция "Быстрые заметки" работает так: чтобы оперативно что-то записать, достаточно нажать пальцем в углу экрана и вытянуть "Заметки" поверх любого приложения. После того, как запись сделана, вновь созданную заметку можно также быстро убрать.

Несколько новых фишек получили Apple Watch. Режим отслеживания сна собирает данные о дыхании пользователя ночью, режим медитации позволяет расслабиться. В Apple Watch появилась возможность выбирать портреты людей в качестве основной заставки для часов.

Apple TV теперь станет семейным устройством. Для каждого участника семейной группы теперь будет создана персональная подборка с музыкой, фильмами, фотографиями и другим контентом. Apple TV войдет в систему умного дома, которая получила название Home. Туда же включат умные колонки HomePod.

Новая операционная система на компьютерах Mac получила название macOS 12 Monterey. Пожалуй, самой главной фишкой новой ОС является Universal Control. Благодаря этой функции пользователь может перетаскивать любые файлы из одного гаджета на другое. Например, можно перетащить фотографию с Mac на iPad и наоборот. Также указатель мыши теперь может "ездить" через несколько гаджетов - если у вас рядом стоят MacBook, iMac и iPad, то можно перетащить любой файл с iPad на MacBook через iMac.

Теперь пользователи компьютеров Apple смогут создавать специальные команды для автоматизации работы на Mac. Кроме того, "яблочные" компьютеры получили поддержку Air Play - на них можно будет передавать изображения, музыку и видео прямо с iPad или iPhone.

Все желающие смогут попробовать новые операционные системы Apple в июле - для этого понадобиться установить специальный профиль. Разработчики могут скачать новые ОС уже сейчас. Финальная версия всех операционных систем появится осенью этого года.