Диетолог назвала безопасную дозу кваса

Избыточное употребление кваса может привести к негативным последствиям для здоровья, сообщила в Instagram московский диетолог Марина Макиша.

Проблема в том, что далеко не все квасы делаются по классической рецептуре, отмечает эксперт. Правильный напиток изготавливается с помощью закваски, в которой содержатся дрожжи и молочнокислые бактерии. "В составе такого кваса меньше углеводов, так как их поедают бактерии", - объясняет Марина Макиша.

Это называется технологией двойного брожения, в готовом напитке содержание углеводов - 4-5 граммов на 100 граммов. А в неправильный квас, приготовленный из концентрата, добавляют сахар. "Таким образом, углеводов получается в два раза больше, почти как в коле", - отмечает диетолог.

Безопасной для здоровья дозой кваса считается 1-2 стакана. Так не будет риска избыточного потребления сахара, добавила Марина Макиша.