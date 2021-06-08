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08.06.2021 05:00
Рубрика: Общество

Диетолог назвала опасные продукты, которые надо исключить из рациона

Текст: Татьяна Ткачёва
Какие пищевые добавки безвредны, а каких лучше избегать и сколько будет стоить "безопасное" питание на неделю, выяснили аналитики сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чаще всего вредные "ешки" (Е-добавки) встречаются в маргарине, кондитерских изделиях, сухих завтраках, мясных паштетах и мясных суфле. Красители, эмульгаторы, консерванты, усилители вкуса и другие искусственные улучшители еды с буквенным кодом "Е" делятся на три вида.

Какие полезные продукты разработали российские ученые

"Безопасными для здоровья считаются Е406 агар-агар, Е440 пектины, Е500 пищевая сода, Е375 никотиновая кислота. Обычно это экстракты растений и натуральных продуктов, - рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. - Другой вид - "условно-опасные". Употребление их в пищу может провоцировать разные заболевания. Это Е102 тартазин-желтый краситель, Е120-кармины (применяются для приготовления колбас, соков, кетчупов, глазури, соусов), Е631 - инозинат натрия (есть в чипсах, сухариках, продуктах быстрого приготовления), Е966 лактит, Е1102 глюкозооксидаза, Е525. Такие добавки могут действовать как слабительное, вызывать боли в животе и рвоту".

Наконец, опасные добавки могут очень негативно повлиять на организм, продолжает диетолог: "При употреблении их в большом количестве дело может дойти до злокачественных опухолей. К этой группе относятся, например, Е230 бифенил - используемый при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, Е214 этилпарабен - добавляемый в мясные продукты, паштеты, сыры, сухие завтраки и молочные десерты, а также Е103, Е105, Е111 и Е121. Часть добавок этой категории запрещена в России".

Эксперты посоветовали полностью исключить Е230 бифенил и Е214-этилпарабен. "Прежде, чем класть товар в продуктовом магазине в свою корзину, не поленитесь почитать состав. Если на этикетке указаны опасные и условно-опасные добавки, лучше вернуть такие продукты обратно на полку", - добавила Макуха.

По данным онлайн-сервиса "СберМаркет", корзина полезных продуктов на неделю на одного человека без добавления искусственных добавок будет стоить 2 959 рублей (при доставке из гипермаркетов). В набор вошли свежие фрукты и овощи, охлажденное мясо (говядина и птица), рыба, крупы, орехи и зеленый чай.

Общество Здоровье Компании Финансы Сбербанк Медицина и здоровое питание

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