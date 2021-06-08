Диетолог рассказала, что пить во время диеты

Новости

В Токио начали вакцинацию полицейских и пожарных 07:43
Байден и Зеленский обсудили по телефону борьбу с коррупцией и партнерство 07:13
ВОЗ: Активная вакцинация снизит риск распространения новых штаммов 06:31
Для поездки на Корсику с 9 июня потребуется паспорт вакцинации 06:06
Глава Росгеологии объяснил неисполнение контрактов на 2,4 млрд рублей 06:00
В Австралии найден динозавр размером с баскетбольную площадку 05:56
В Китае три горняка оказались под завалом при обрушении шахты 05:27
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge 04:50
Пушков назвал позерством намерение США говорить с Россией с позиции силы 04:28
АТОР: Число иностранцев, желающих привиться в РФ, составляет несколько тысяч 04:00
Мурашко: Данные о возможности вакцинации "Спутником V" беременных изучаются 03:27
Выручка Christie's по итогам "русских торгов" превысила 8 млн долларов 03:15
В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от COVID-19 02:53
Генсек НАТО: Диалог с Россией не является признаком слабости 02:35
Цеков исключил возможность переговоров США с Россией "с позиции силы" 01:51
США заявили о выводе половины своих войск из Афганистана 01:24
Власти США вернули Colonial Pipeline выплаченные хакерам 2,3 млн долларов 00:54
Блинкен примет участие в саммите США и РФ в Женеве 00:06
TikTok намерен собирать "голоса" и "лица" пользователей 07.06.2021
Ростуризм и Росавиация напомнили о рисках полета на грузопассажирских рейсах 07.06.2021
Лавров обсудил с главами МИД Франции и Германии Донбасс и Карабах 07.06.2021
Путин наградил орденами тренера Москвину и актрису Чурсину 07.06.2021
Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус 07.06.2021
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон 07.06.2021
В Екатеринбурге рабочий выпал из строительной люльки из-за ветра 07.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 07:17
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, что пить во время диеты

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, какой напиток нужно употреблять во время диеты. По ее словам, вид напитка способен напрочь перечеркнуть все усилия человека сборосить вес.

Фото: iStock
Названа полезная диета для переболевших коронавирусом

"Если вы отказываетесь от мучного сладкого, строго ограничиваете себя в еде, но при этом употребляете газированные напитки или тем более алкоголь, то вся диета пойдет насмарку. Даже те газировки, которые не содержат сахара, будут вредны, поскольку в них могут содержаться сахарозаменители", - пояснила эксперт в эфире радио Sputnik.

Приверженцы здорового образа жизни предпочитают соки из свежих фруктов. Однако стакан свежевыжатого сока - это два-три апельсина - а это те же калории, просто в жидком виде, предупредила специалист. Тем более от пакетированных соков, с их высоким содержанием сахара, вообще надо отказаться.

Даже чай может принести вред. И в черном, и в зеленом чае содержатся хелаты, которые препятствуют нормальному всасыванию нужных организму металлов, и если налегать во время диеты на чаи, то это может привести к дефициту цинка, магния и железа. Разрушила эксперт даже миф о том, что кофе сжигает жир. Научных подтверждений этому нет. Этот напиток лишь ускоряет метаболизм, но не до такой степени, чтобы это отражалось на падении веса.

Диетолог рекомендует в качестве основного напитка во время диеты простую воду. Для вкуса можно добавить туда лимонную дольку. Все другие напитки так или иначе добавят рациону калории.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge
Для российского флота построят ракетный корвет-невидимку "Меркурий"
Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом
МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19