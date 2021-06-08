Добровольным пограничникам могут назначить выплаты

Регионы смогут оплачивать работу добровольных помощников пограничников. Речь идет о народных дружинах и казачьих обществах, которые выходят в патрули и задерживают нарушителей, пересекающих российские границы с наркотиками, оружием или контрабандой. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом и комитетом-соисполнителем с учетом доработок.

Предоставить субъектам РФ право платить за их труд, а также предоставлять льготы и компенсации из региональных и муниципальных бюджетов предложила группа депутатов и сенаторов силовых блоков палат парламента. Поправки вносятся в законы "О Государственной границе РФ" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

Сейчас пограничникам помогают около 13 тысяч членов добровольных народных дружин, а также около тысячи членов казачьих обществ, говорится в пояснительной записке. В 2020 году с их участием задержаны более 5,5 тысячи нарушителей. При этом было изъято 27 килограммов наркотиков, 16 единиц огнестрельного оружия,123 единицы боеприпасов, а также 739 орудий незаконного лова и более 19 тысяч экземпляров незаконно добытых водных биологических ресурсов.

Вместе с тем от региона к региону меры поддержки таких добровольных помощников сильно разнятся. Где-то для них установлены социальные гарантии, а где-то подобная практика отсутствует. Причина - нет четких правовых оснований, что и пытаются исправить авторы законопроекта.

"Органы государственной власти не могут просто взять и выдать кому-то деньги, чтобы простимулировать добровольческую деятельность. Им мешает отсутствие в законе прямого указания на возможность такого расходования бюджетных средств", - пояснил "Российской газете" один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Предлагается закрепить в законе возможность применять к добровольным помощникам пограничников те же меры поддержки, что и к внештатным сотрудникам полиции.

Законопроект получил одобрение профильного комитета. В свою очередь комитет-соисполнитель ГД по федеративному устройству указал, что новые полномочия потребуют выделения дополнительных средств из бюджетов фактически на выполнение несвойственной регионам государственной функции - защиту границы. Это скажется как на сбалансированности местных бюджетов, так и на финансировании иных, жизненно важных статей расходов (образование, жилье, здравоохранение и т.п.), отмечают депутаты. По их мнению, установление дополнительных полномочий должно сопровождаться увеличением доходной базы местных бюджетов.