Дума во II чтении обязала банки сообщать гарантированный доход вкладов

Банки должны будут при составлении договора по вкладам указывать минимальную гарантированную ставку. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

В документе прописаны все условия, которые кредитная организации должна осветить в договоре.

Это сделано для того, чтобы подробно информировать клиента об условиях предлагаемых вкладов, а также исключить случаи искажения смысла доводимой до него информации и введения в заблуждение относительно реальной доходности вкладов.

Отметим, что порядок расчета минимальной гарантированной ставки будет определяться Центральным банком России.