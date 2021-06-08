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08.06.2021 13:21
Рубрика: Экономика

Дума во II чтении обязала банки сообщать гарантированный доход вкладов

Банки должны будут при составлении договора по вкладам указывать минимальную гарантированную ставку. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Фото: iStock
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В документе прописаны все условия, которые кредитная организации должна осветить в договоре.

Это сделано для того, чтобы подробно информировать клиента об условиях предлагаемых вкладов, а также исключить случаи искажения смысла доводимой до него информации и введения в заблуждение относительно реальной доходности вкладов.

Отметим, что порядок расчета минимальной гарантированной ставки будет определяться Центральным банком России.

Экономика Финансы Банки Законопроекты и комментарии

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