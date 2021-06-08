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08.06.2021 19:49
Рубрика: Культура

Эдуард Бояков объяснил приглашение Ольги Бузовой на роль в спектакле МХАТа

Текст: Наталья Лебедева
Новость о том, что Ольга Бузова будет играть на сцене Московского художественного академического театра им. М. Горького, уже второй день в топе новостей. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков попытался объяснить, что певица была приглашена на роль в спектакле "Чудесный грузин", поскольку в постановке нужен образ человека из массовой культуры. То есть, по сути, Ольге предложили сыграть саму себя. Но это объяснение лишь подхлестнуло новую волну обсуждений. И только ленивый не упомянул о том, что за работу новоиспеченная актриса получит полмиллиона рублей.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Не буду врать - конечно, мы не ожидали такого ажиотажа вокруг назначения Ольги Бузовой на роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в премьере "Чудесного грузина" которая состоится совсем скоро - 11-го и 12-го...", - написал Эдуард Бояков в своем Facebook, не выдержав такого накала обсуждений, в который оказались вовлечены серьезные и уважаемые люди - от Заславского до Разлогова, от Мардана до Райхельгауза.

Фото: Валентина Пичурина
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"Прежде всего - подтверждается мой тезис о Бузовой как современном Уорхолле. Энди - не претендующий на первенство ни в одной компетенции (этим самым, конечно, вызвав агрессию и зависть как у традиционных живописцев, так и модернистов) просто замкнул на себе феномен медийности как таковой. Человек - это медиа, месседж, - размышляет Бояков. - Такое вот мое, русского традиционалиста, доморощенное объяснение всего постмодернистского искусства, которое началось где-то в районе Уорхолла и заканчивается Бузовой. (Сама Бузова, думаю, не закончится, дальше пойдет, еще вспомните меня)".

У худрука МХАТа им. Горького нет сомнений в том, что Бузова интуитивно чувствует тренд времени: чтобы иметь 23 млн подписчиков, сегодня не нужны никакие исключительные качеств, а нужна медийность. Вот и весь секрет. А по-настоящему медийных персон не так много. Конкуренцию Бузовой может составить разве что Настя Ивлеева с 18 млн подписчиков. Для сравнения, у Ксении Собчак - 8 млн подписчиков, у Яны Рудковской - всего 5 млн.

"Бузова же презентует Бузову. И делает это блестяще, надо признать. Точно. Не перебирает ни с нарядами, ни с пластической хирургией, не забывает про простых людей вокруг (да-да, они тоже существуют в этом мире)...", - отмечает Бояков.

Он предлагает вспомнить великую книгу Ролана Барта "Мифология", в которой автор рассказывает о самых простых вещах, на которых держится массовая культура - пеномоющее средство, бифштекс, стриптиз, астрология… "Так и Уорхол. Он предъявил главное (для современного человека, не для традиционалиста): вот доллар, вот мой портрет, вот другие медийные звезды - от Монро до Мао. Так и Бузова. Она чувствует наше время не хуже Барта. Это не шутка. Она сообщает главное: Вот я. Вот МХАТ. Вот моя мама. Вот бизнес-джет. И эти презентации Бузовой - что важно - честные и деликатные", - продолжает Бояков.

И он искренне не понимает тех, кто злится и обвиняет театр в хайпе. И добавляет не без иронии: "При этом важно признать, что мхатовским успехам завидует небольшое число людей, а подавляющее большинство - завидует числу подписчиков у Бузовой".

Так что же это - Бузова во МХАТе? Разрушение великого театра и великой традиции? На это Бояков лишь задает встречный вопрос: "Что знают эти люди о традиции и о том, куда пришла Бузова сыграть певичку из кабаре. Видели они наши премьеры - "Лавр", "Лес", "Красного Моцарта", "Последний срок", "Вишневый сад"?".

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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И напоминает, что два с половиной года назад, когда он только пришел в театр, в его репертуаре была пьеса, в которой герой спектакля подробно обсуждал с "мамочкой-сутенершей" разницу в цене за сексуальные услуги. А на спектакли по Островскому ходили лишь курсанты по минимальным ценам. Был здесь и концерт Трики из Massive Attack со всеми вытекающим последствиями.

"Вы по этому театру скучаете? Его оплакиваете? Это вы нам с Прилепиным, Певцовым, Мерзликиным, Якубовичем, с артистами нашей рождающейся труппы запрещаете ковыряться в наших носах? Увольте...", - отвечает всем разом Эдуард Бояков.

"У нас в МХАТе свое дело и своя стратегия. Мы исследуем жизнь, исследуем время, исследуем то, как в людях живет Дух. Этим занимался МХАТ всегда - и когда ставил Чехова после провала и улюлюкания в Александринке, и когда сочинял "На дне" с бомжами на Хитровке... Этим занимаемся мы и в XXI веке - исследованием героев Валентина Распутина из 70-х годов прошлого века или героев Водолазкина из XV века. Исследованиями фигур диктаторов, святых, крестьян, композиторов и постмодернистских персонажей, и их тоже... Бузова - нам в помощь. Может и мы ей пригодимся, время покажет", - заключил Бояков и пригласил всех на премьеру нового спектакля 11 и 12 июня, где зрителей ждут красота, смыслы и радость.

Культура Театр Драматический театр

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