Эколог подсчитал сумму экосбора за утилизацию товаров и упаковки

От 100 до 140 млрд рублей поступит в фонд платежей, собранных в рамках реализации новой концепции расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию упаковки и товаров. Такую оценку назвал глава Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов.

Законопроект Минприроды и ППК "Российский экологический оператор", регулирующий сферу обращения с отходами потребления в части РОП, представлен для общественного обсуждения. "Сумма собранных платежей, по разным оценкам, составит от 100 до 140 млрд рублей в год, - сказал Рашид Исмаилов. - Сейчас важно как можно быстрее организовать поступление этих средств. Участники рынка в регионах ждут этой поддержки". За прошлый год платежи по РОП, собранные по прежним правилам, составили 3,7 млрд рублей.

Принятие этого законопроекта позволит навести порядок с РОП, обеспечит прозрачность и открытость всей цепочки утилизации, добавил глава РЭО. По его мнению, в прошлое уйдут фиктивные сделки, заключаемые недобросовестными утилизаторами отходов, что позволит провести декриминализацию "мусорной" сферы.

"Еще один плюс этого законопроекта - общая информационная система, администратором которой выступит ППК "Российский экологический оператор", - добавил Рашид Исмаилов. - Важно обеспечить прозрачность работы фонда, где предполагается аккумулирование платежей по РОП. Это еще и вопрос доверия рынка".