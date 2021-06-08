Экосбор на товары каждый год будет расти на 10%

Законопроект об изменении системы расширенной ответственности производителя (РОП) выставлен на общественное обсуждение.

Документ, разработанный Минприроды совместно с ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), предусматривает 100% экологический сбор на упаковку с начала 2022 года и ежегодное увеличение на 10% нормативов уплаты экосбора на товары.

Весь процесс администрирования экосбора будет строиться вокруг электронной системы учета и контроля утилизации отходов и товаров ЕГИС УОИТ. Она будет содержать сведения обо всем, что произведено в России или было импортировано, о каждом товаре и его упаковке, а также об утилизации выбывших из обращения предметов. С 2024 года торговля товарами, данные о которых не отражены в ЕГИС УОИТ, будет запрещена, предупреждают в ППК РЭО.

Оператором системы будет ППК РЭО, эта же компания создаст фонд РОП, в который будут поступать все платежи по экосбору. В случае выявления каких-либо несоответствий, сигнал об этому будет направлен в Росприроднадзор. Все отчеты и уплата экологического сбора будут отображаться в системе, что обеспечит ее прозрачность.

В ППК РЭО надеются, что выстроенная система позволит увеличить поступления экосбора с нынешних 3,7 млрд рублей в год до сопоставимых с суммой оплаты населения за услуги вывоза твердых коммунальных отходов - 193 млрд рублей в год.

"Законопроект четко определяет кто, когда, куда отчитывается о РОП, утилизация каких отходов засчитывается в рамках РОП", - уверены в ППК РЭО.

В законопроекте предложено установить норматив на упаковку в 100%, а на сам товар увеличивать на 10% каждый год. Момент наступления обязательств по уплате экосбора будет наступать или со дня постановки товара производителем на бухгалтерский учет, или в момент выпуска таможней импортируемого товара.

"Новые правила РОП вступят в силу с 2022 года, - напомнили в ППК РЭО. - Концепцию РОП правительство утвердило в декабре 2020 года, а дорожную карту - в апреле 2021 года".

В обсуждении новой концепции РОП в правительстве принимали участие около 40 представителей профильных ведомств, ассоциаций товаропроизводителей и компаний, занятых в сфере обращения с отходами.