Экс-помощник Рейгана призвал Байдена к "сделке с Путиным"

"Время заключить сделку с Владимиром Путиным. Как Байдену следует провести предстоящий саммит США - РФ" - с таким заголовком в издании The American Spectator вышла статья старшего научного сотрудника американского Института Катона ("мозгового центра" с либертарианским уклоном), бывшего спецпомощника президента США Рональда Рейгана Дуга Бэндоу.

Он призывает нынешнего хозяина Белого дома наладить отношения с Москвой, не допустив их окончательного краха. Причем, по мнению Бэндоу, именно Вашингтон многочисленными санкциями довел двусторонние связи двух стран до критического состояния.

"Российское правительство не угрожает Соединенным Штатам. Прямое нападение на Америку немыслимо. Что касается европейцев, то даже они... отрицают возможность войны (с РФ - прим. "РГ"). Иначе они бы тратили на оборону больше 1% ВВП... Да, между США и Россией есть много разногласий в разных точках мира, в том числе в Сирии, на Кубе, в Венесуэле, Ливии, но они имеют второстепенное значение", - настаивает эксперт. Напротив, он уверен, что "Байдену и Путину надо делать дела вместе".

Бэндоу напоминает, что Путин поддерживал Америку после терактов 11 сентября 2001 года, и Россия долгое время предлагала Соединенным Штатам материально-техническую помощь для операций в Афганистане. "Даже сегодня между Америкой и Россией нет конфликта из-за существенных интересов. Нет никаких спорных территориальных претензий, никакого глобального соперничества, никаких враждебных идеологических столкновений", - считает американец. Он выдвигает любопытную мысль о том, что Российская Федерация - это "реинкарнация Российской империи". И сейчас Москва ведет себя так же, как в свое время Петербург, "требуя от иностранцев уважения, а главное - учета своих геополитических интересов, включения в процесс принятия международных решений и уважения своих границ".

"К сожалению, Вашингтон и Брюссель растратили раннюю добрую волю Путина", - пишет Бэндоу. В заключение он отмечает, что Вашингтон уже "прошел через одну холодную войну с Москвой". "Сейчас, на фоне стремительного укрепления Китая на горизонте, Америка должна избежать повторения сценария", - констатирует политолог.