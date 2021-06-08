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Рубрика: В мире

Экс-помощник Рейгана призвал Байдена к "сделке с Путиным"

Текст: Екатерина Забродина
"Время заключить сделку с Владимиром Путиным. Как Байдену следует провести предстоящий саммит США - РФ" - с таким заголовком в издании The American Spectator вышла статья старшего научного сотрудника американского Института Катона ("мозгового центра" с либертарианским уклоном), бывшего спецпомощника президента США Рональда Рейгана Дуга Бэндоу.
Фото: EPA-EFE/Samuel Corum Фото: EPA-EFE/Samuel Corum
Фото: EPA-EFE/Samuel Corum

Он призывает нынешнего хозяина Белого дома наладить отношения с Москвой, не допустив их окончательного краха. Причем, по мнению Бэндоу, именно Вашингтон многочисленными санкциями довел двусторонние связи двух стран до критического состояния.

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"Российское правительство не угрожает Соединенным Штатам. Прямое нападение на Америку немыслимо. Что касается европейцев, то даже они... отрицают возможность войны (с РФ - прим. "РГ"). Иначе они бы тратили на оборону больше 1% ВВП... Да, между США и Россией есть много разногласий в разных точках мира, в том числе в Сирии, на Кубе, в Венесуэле, Ливии, но они имеют второстепенное значение", - настаивает эксперт. Напротив, он уверен, что "Байдену и Путину надо делать дела вместе".

Бэндоу напоминает, что Путин поддерживал Америку после терактов 11 сентября 2001 года, и Россия долгое время предлагала Соединенным Штатам материально-техническую помощь для операций в Афганистане. "Даже сегодня между Америкой и Россией нет конфликта из-за существенных интересов. Нет никаких спорных территориальных претензий, никакого глобального соперничества, никаких враждебных идеологических столкновений", - считает американец. Он выдвигает любопытную мысль о том, что Российская Федерация - это "реинкарнация Российской империи". И сейчас Москва ведет себя так же, как в свое время Петербург, "требуя от иностранцев уважения, а главное - учета своих геополитических интересов, включения в процесс принятия международных решений и уважения своих границ".

"К сожалению, Вашингтон и Брюссель растратили раннюю добрую волю Путина", - пишет Бэндоу. В заключение он отмечает, что Вашингтон уже "прошел через одну холодную войну с Москвой". "Сейчас, на фоне стремительного укрепления Китая на горизонте, Америка должна избежать повторения сценария", - констатирует политолог.

В мире США Россия и США

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