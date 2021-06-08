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Рубрика: Общество

Эксперты назвали продукты для работы здорового сердца и улучшения настроения

Текст: Андрей Васильев
Эксперты назвали список продуктов, которые гарантированно улучшают работу сердца и способствуют поднятию настроения. Многочисленные исследования показали, что правильная диета может помочь предотвратить сердечные заболевания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Апельсины - один из богатейших природных источников витамина С. Они богаты клетчаткой, содержат калий, пектин и необходимые для организма питательные вещества. Стакан освежающего апельсинового сока не только утолит жажду жарким летним днем, но и поможет абсорбировать избыток холестерина, стабилизировать кровяное давление, вывести натрий и нейтрализовать избыток белка, отмечает портал My Heathe Reads. В свою очередь разные сорта капусты способны положительно влиять на работу сердца. Они богаты омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой. Эти овощи содержат много полезных жиров и калорий. Их можно включать в самые разные блюда.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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Добавление небольшого количества чеснока в блюда может улучшить работу сердца. Чеснок не только придает вкус блюдам, но и снижает кровяное давление, образование артериальных бляшек. Помидоры богаты ликопином, который придает им характерный красный цвет, а также полезен для организма. Они питательны и содержат антиоксиданты, витамины А и С, фолиевую кислоту и бета-каротин, защищают клетки от повреждений. Исследования показали, что ликопин снижает нездоровый холестерин и риск инсульта за счет уменьшения уровня внутренней свертываемости крови.

Финики в свою очередь также могут снизить риск сердечных приступов и инсультов, защищая организм от атеросклероза. Включение фиников в рацион не только защищает сердце, но и способствует повышению уровня триглицеридов и поддерживает уровень сахара в крови. Шоколад также снижает риск инсульта, гипертонии и регулирует кровяное давление. Флаванол, содержащийся в темном шоколаде, способствует гибкости кровеносных сосудов и предотвращает сердечные заболевания. Сардины наполнены всеми видами питательных веществ, которые делают сердце сильным. Эта рыба богата жирными кислотами омега-3, которые помогают организму регулировать уровень триглицеридов. Сардины также повышают уровень ЛПВП (липопротеидов высокой плотности) и здорового холестерина в организме.

Включение чечевицы в рацион снижает риск сердечных заболеваний, инсульта и высокого кровяного давления. Она богата калием, белком и магнием и снижает риск высокого холестерина, а также образования бляшек в организме. Исследования доказывают, что миндаль улучшает память и повышает интеллект. Он полезен не только для работы мозга, но и для сердца, снижая риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, уровень холестерина и поглощая избыточные ЛПНП. Гранаты - одни из лучших природных защитников от сердечно-сосудистых заболеваний и окисления зубного налета. Исследования показывают, что гранаты не только вкусны, но и предотвращают рак, диабет и болезнь Альцгеймера. Они также полезны для кожи, суставов и печени. Наконец, еще одна ягода - черника - не просто вкусная и полезна для зрения, она богата антиоксидантами и множеством питательных веществ. Согласно исследованиям, три небольшие порции этого фрукта могут снизить кровяное давление, риск накопления холестерина и образования зубного налета. Она также обладает способностью предотвращать некоторые виды рака и сердечные заболевания.

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